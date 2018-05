Governo | questa mattina colloqui di Mattarella con Casellati e Fico

Ungheria - aiutare migranti irregolari sarà reato. Unhcr : ‘Governo ritiri questa legge’ : Nuova stretta di Budapest sull’immigrazione. In base a una proposta di legge presentato dal governo di Viktor Orban in Parlamento aiutare migranti irregolari in Ungheria diventerà presto un reato. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati sarà vietato. “Vogliamo evitare di diventare un paese di immigrati, ...

Governo - Gomez : “Mattarella? Non ha gestito al meglio questa crisi. Aveva anche altri strumenti” : “Mattarella? Penso che, purtroppo, lui, in assoluta buona fede, non abbia gestito al meglio questa crisi”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso de L’Aria che Tira (La7). “Mattarella Aveva anche altri strumenti” – spiega – “Poteva accompagnare il Governo con una sua dichiarazione ufficiale, che elencava tutti i limiti ricordati da Visco. Poteva far presente al presidente del Consiglio ...

Governo : Grillo - stiamo calmi - questa è solo politica : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sento definire quello che è successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati e allarmanti squittii. Era così radicata l’idea che parlare di politica significasse solo inseguire nipoti (da Letta a Ruby) e orchestrare dibattiti sul nulla che assistiamo al disorientamento assoluto di fronte alla ripresa del confronto politico, anche duro”. ...

Governo. Sapelli : “Cottarelli? Scelta di Mattarella è infantile. Ne ho viste di ogni - ma come questa mai” : “Mattarella? Con tutto il rispetto per l’istituzione, ma un presidente della Repubblica deve parlare come un buon padre di famiglia che ha a cuore la salute della propria famiglia. E invece io ho sentito un presidente che ha lanciato un allarme“. Sono le parole dell’economista Giulio Sapelli, nel corso di Non è L’arena (La7). “Mattarella è l’ultimo che deve lanciare allarmi” – continua ...

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a Governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Governo : Di Maio - ho visto Salvini questa mattina : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Sì, ci siamo visti, ma non è una novità”. Lo dice Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio. L'articolo Governo: Di Maio, ho visto Salvini questa mattina sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : incontro Di Maio-Salvini questa mattina : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti questa mattina. Un incontro, viene riferito, per fare il punto sul nodo della premiership. L'articolo Governo: incontro Di Maio-Salvini questa mattina sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Di Maio - questa settimana deve essere risolutiva per forza : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un contratto di tempi record, i mercati devono prendere atto anche di questo. questa settimana deve essere risolutiva per forza, quindi daremo una risposta nei prossimi giorni al Presidente Mattarella”. Lo dice Luigi Di Maio, allontanandosi da un ristorante poco distante della Camera. L'articolo Governo: Di Maio, questa settimana deve essere risolutiva per forza sembra essere il ...

Governo : vertice centrodestra questa sera a Palazzo Grazioli : Il vertice del centrodestra per fare il punto in vista delle consultazioni di domani al Quirinale è stato convocato, si apprende, per questa sera a Palazzo Grazioli, a Roma. Vi parteciperanno, tra gli ...

Berlusconi : 'Andremo noi al Governo alla fine di questa commedia' : "Il mio convincimento è che andremo noi al governo. alla fine di questa commedia il centrodestra presenterà il suo programma e troverà i voti che servono per diventare maggioranza". Lo ha affermato il ...

Governo - Salvini : “M5s la smetta di imporre diktat e iniziamo a governare già da questa settimana” : “Consiglio caldamente ai secondi arrivati di smetterla di imporre diktat o veti e di dire ‘io, io, io’ di metterci intorno ad un tavolo e scrivere la riforma del lavoro, la riforma dell’immigrazione, la riforma della scuola. Centrodestra e 5 Stelle comincino a governare già da questa settimana, con l’impegno che a guidare il Paese siano i primi arrivati”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel ...

Governo - Di Maio a Salvini : "Non c'è più tempo decida entro questa settimana" : LaPresse, "Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono ...