Governo | per contare in Europa serve credibilità E noi dobbiamo riconquistarla

Governo 5S-Lega - spunta Tria per l'Economia : Per la poltrona dell'Economia spunta il nome di Giovanni Tria, attuale presidente della Scuola di amministrazione e professore ordinario di politica economica alla Facoltà di economia di Tor Vergata. ...

Salvini : ultime ore di lavoro per il Governo : Roma, 31 mag. , askanews, 'ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta! Intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che SPENNA I PICCIONI in pieno giorno e in mezzo alla strada A casa!!!'. Lo scrive Matteo Salvini su facebook mentre è in corso alla Camera un ...

Governo : vescovo Rovigo a sacerdoti diocesi - una speciale preghiera per l'Italia : Rovigo, 31 mag. (AdnKronos) - "Una speciale preghiera per l’Italia". E' quanto chiede il vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello, ai sacerdoti della diocesi. Il Presule ha inviato una lettera a tutti i sacerdoti chiedendo ai parroci che nelle messe prefestive e festi

Freccero : “90 giorni senza Governo? E’ momento pedagogico per il Paese”. E rimprovera conduttrice per vestito viola : “Non capisco perché insistiate sull’aspetto ridanciano dei 90 giorni senza governo. Io invece credo che questo sia un momento di grande pedagogia, il momento più alto di alfabetizzazione politica che ha avuto l’Italia”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) da Carlo Freccero, membro del cda Rai, circa la crisi politica attuale. E spiega: “Trovo che che mai come in questo periodo gli italiani abbiano compreso ...

Si tratta di nuovo per il Governo Conte : Lega e M5S sembrano aver raggiunto un accordo, stasera Cottarelli potrebbe rimettere il mandato: tutte le notizie, man mano che arrivano The post Si tratta di nuovo per il governo Conte appeared first on Il Post.

Governo - Salvini e Di Maio ci riprovano. Via Savona. Il nodo FdI e per l’economia spunta Tria : Ultima trattativa per un Governo gialloverde: il segretario della Lega e il leader M5S vogliono stringere sul «contratto». La Russa: Vogliamo favorire la nascita di un Governo

In corso a Roma vertice Di Maio-Salvini <br>Ore decisive per il Governo : 15:46 - Mentre proseguirebbe ancora il vertice Di Maio-Salvini si apprende che la riunione stata preceduta da un incontro tra il leader della Lega e Giorgia Meloni. Intanto Ciocca, già vice direttore generale di Bankitalia, fa sapere che non c'è la sua disponibilità a entrare nell'eventuale squadra di governo.15:15 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio sarebbe ancora in corso in questi minuti.14.01 - Giulia Grillo, ...

Giovanni Tria verso il ministero dell'Economia : Lega-M5s - il Governo sta per nascere. Paolo Savona resta in squadra : Professore ordinario di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, sarebbe in grado di intercettare l'ok di Sergio Mattarella . In questo intricato domino, ovviamente, fari puntati anche ...

Governo - la solitudine di Berlusconi. Anche Meloni spinge per entrare : E' da vedere se resisterà il no di Luigi Di Maio all'ingresso nel Governo dei Fratelli d'Italia. E, soprattutto, se il Governo 5 stelle e Lega vedrà veramente la luce. Ma Matteo Salvini e Giorgia ...

Governo - Crosetto : “Non farò il ministro della Difesa”. E poi si infuria per le domande sulla giravolta di Fratelli d’Italia : “Non farò il ministro della Difesa”. Così Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per il possibile ingresso della stessa FdI nella squadra di Governo. “Stia tranquillo, non entrerò nell’esecutivo”, si è difeso Crosetto, per poi rifiutarsi di rispondere ad altre domande sulla giravolta del suo partito. Lo stesso che prima contestava ...

Governo : Franceschi (Grafica Veneta) - siate seri - siete stati eletti per governare : Padova, 31 mag. (AdnKronos) - “Una testata nazionale è uscita oggi con il titolo a tutta pagina “Manicomio Italia”: non posso non concordare vedendo quello che sta accadendo in questi giorni per la formazione del Governo”. Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta commenta così gli eventi politi