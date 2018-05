Governo | Palermo | aumenta numero indagati per minacce e offese social a Mattarella

Governo : manifestazioni M5S Palermo - scontro tra Gelarda e gruppo (2) : (AdnKronos) - "Il gruppo consiliare del M5S di Palermo si trova costretto ancora una volta, a distanza di pochi giorni, a prendere le distanze dal consigliere Gelarda per iniziative condotte a titolo personale, non concordate e all’insaputa del gruppo - scrivono Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concet

Governo : manifestazioni M5S Palermo - scontro tra Gelarda e gruppo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Il M5S si spacca a Palermo sulle manifestazioni indette dopo lo scontro con il Capo dello Stato sulla formazione del Governo. Nel primo pomeriggio il consigliere pentastellato al Comune di Palermo Igor Gelarda annuncia, dalla sua pagina Facebook, un'iniziativa in progr

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. "Facciamoci sentire - si legge sull'evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo - E' importante che lo fac

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. “Facciamoci sentire – si legge sull’evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo – E’ importante che lo facciamo, tutti insieme a partire da ora. Organizzeremo anche delle manifestazioni nelle principali città ...

Governo : Confindustria Palermo - spread? Beghe internazionali che danneggiano Italia : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "E' vero che quando lo spread aumenta ci sono delle conseguenze, ma dire che lo spread sale perché Savona va al Governo credo sia esagerato. Sono le solite Beghe internazionali che danneggiano l'Italia. Piuttosto che concentrami su un nome, avrei guardato con più atten

Governo : Confindustria Palermo - tutti volevano svincolarsi : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Mattarella? Ha agito secondo la Costituzione. Savona? Non credo volesse uscire dall'euro ma solo attuare una politica di maggior rispetto per l'Italia e rafforzare il nostro ruolo in Europa. Credo che quello che è successo ieri dimostri da un lato la fragilità della c

Governo : sit in a Palermo - 'Pd unito a difesa della Costituzione' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio promuoveremo un sit-in a difesa della Costituzione, della democrazia, nella città del presidente Sergio Mattarella". Ad annunciarlo sono il deputato del Pd Carmelo Miceli e il leader dei partigiani dem Antonio Rubino. La manifestazione si terrà alle 19

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza 'sleale' - le priorità di Confindustria Palermo (2) : (AdnKronos) - Per Albanese occorre nei confronti dell'industria una "maggiore attenzione". "In questi anni ci sono state troppe manovre di ordine sociale. Non si è considerata la vera natura dell'impresa, che è un contenitore che crea ricchezza, il primo vero ammortizzatore sociale". E tra i nemici

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza 'sleale' - le priorità di Confindustria Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Un intervento sul cuneo fiscale, che è "fondamentale per la ripresa" del Paese, una maggiore attenzione alle imprese, che sono "il primo vero ammortizzatore sociale", e la parità tra settore pubblico e privato che dovrebbero "essere messi sullo stesso piano" per scongi

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ - le priorità di Confindustria Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Un intervento sul cuneo fiscale, che è “fondamentale per la ripresa” del Paese, una maggiore attenzione alle imprese, che sono “il primo vero ammortizzatore sociale”, e la parità tra settore pubblico e privato che dovrebbero “essere messi sullo stesso piano” per scongiurare “una concorrenza sleale”. Eccole per Alessandro Albanese, presidente di Confindustria ...

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ - le priorità di Confindustria Palermo (2) : (AdnKronos) – Per Albanese occorre nei confronti dell’industria una “maggiore attenzione”. “In questi anni ci sono state troppe manovre di ordine sociale. Non si è considerata la vera natura dell’impresa, che è un contenitore che crea ricchezza, il primo vero ammortizzatore sociale”. E tra i nemici dell’impresa non c’è solo un costo del lavoro che “non permette di essere competitivi nel ...

Governo : Confindustria Palermo - giudizi a priori ingiusti - valuteremo da atti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Qualsiasi giudizio dato a priori è sempre ingiusto. E' sempre bene analizzare i fatti. Le capacità di Conte? Le valuteremo dagli atti concreti. Non per forza bisogna essere un politico navigato con 30 anni di esperienza sul campo per fare qualcosa di buono. In questi

Governo : Confindustria Palermo - giudizi a priori ingiusti - valuteremo da atti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – “Qualsiasi giudizio dato a priori è sempre ingiusto. E’ sempre bene analizzare i fatti. Le capacità di Conte? Le valuteremo dagli atti concreti. Non per forza bisogna essere un politico navigato con 30 anni di esperienza sul campo per fare qualcosa di buono. In questi anni abbiamo assistito a cose buone fatte da Berlusconi, da Renzi, da Gentiloni. Vediamo cosa faranno e li giudicheremo alla prova ...

Migranti : Forello - M5S ambiguo? Hotspot Palermo voluto da Governo Pd : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Mentre il Pd implode a livello nazionale e addirittura scompare in Val d'Aosta, a Palermo il gruppo guidato da Chinnici ha il coraggio di parlare di ambiguità riferendosi al M5S sul delicato tema dell'immigrazione. Probabilmente i consiglieri del Pd di Palermo dimenti