Governo | Meloni | Nessun ministro di Fdi ' a nostra insaputa'

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l' intesa . L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l' intesa . L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l' intesa . L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...

M5S-Lega : Governo politico - Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega ». Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei...

M5S-Lega : Governo politico - Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega ». Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei...

M5S-Lega : Governo politico - Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega ». Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei...

Governo - Meloni : “Mai chiesti posti. Allargamento proposto da Salvini - M5s ha detto no”. E annuncia astensione per Conte : “Fratelli d’Italia non ha mai chiesto poltrone e di entrare nella squadra di Governo”. A rivendicarlo Giorgia Meloni, presidente di FdI. “Più per patriottismo che per condivisione politica abbiamo detto che avremmo dato una mano a questo Governo a nascere perché l‘Italia è sotto attacco, la situazione istituzionale e di rapporto con la finanza internazionale è molto delicata e non ci possiamo permettere di tornare ...