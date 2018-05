Governo : Mattarella ringrazia Cottarelli per senso istituzioni : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, per “il senso delle istituzioni e la costante attenzione per l’interesse nazionale che hanno caratterizzato l’impegno svolto nell’espletamento dell’incarico affidatogli”. L'articolo Governo: Mattarella ringrazia Cottarelli per senso istituzioni sembra ...

Matteo Salvini - la rivincita su Sergio Mattarella : nasce il Governo? 'Me ne vado a Sondrio' : Salvini rinuncia a Paolo Savona all'Economia , dirottato agli Affari Europei , ma incassa il nome di un altro euro-scettico. Mattarella, da par suo, dovrà digerire un'altra pedina che per certo non ...

Salvini e Di Maio : 'Sì a Governo politico' - Cottarelli rimette incarico. Conte alle 21 da Mattarella : governo, ipotesi Tria all'economia e Meloni resta fuori ROMA Spunta l'ipotesi che possa essere Giovanni Tria , professore di economia a tor Vergata, docente alla scuola della Pubblica amministrazione,...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Ci sono le condizioni per un Governo politico'. La palla a Mattarella - ecco tutti i ministri : Con Giovanni Tria all'Economia , insomma, si è trovata la quadra: l'ultima parola ora spetta a Sergio Mattarella , ma il sì dovrebbe essere scontato. Il via libera è arrivato dopo un incontro fiume ...

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarellli, è nuovamente al Quirinale per un colloquio informale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non si tratta quindi di un'udienza formale per lo scioglimento o meno della riserva. Risulta ancora difficile fare previsioni sugli sviluppi a breve della crisi.

Governo ultime notizie - accordo M5s-Lega/ Ministri : Savona Affari UE - Tria all'Economia. Mattarella accetterà? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:24:00 GMT)

Governo - questa mattina colloqui di Mattarella con Casellati e Fico : Roma, 31 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto questa mattina colloqui informali con il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera ...

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) – aumenta il numero di indagati della Procura di Palermo che indaga sui post pubblicati sui social contenenti offese e minacce al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l'annuncio di impeachment da parte del leader del M5S Luigi Di Maio. Dopo le prime tre persone iscritte nel registro degli indagati per attentato alla libertà del presidente della Repubblica, offesa all'onore a e al

Governo - esasperare il conflitto con Mattarella fa parte del gioco di Salvini : “Giorgio Napolitano mi chiese di cambiare due ministri”. L’altra sera a Otto e mezzo, Matteo Renzi ritira fuori una nota vicenda. E adesso che c’entra? Storia recente: nel 2011 Napolitano, dopo la fine del Governo Berlusconi, non scioglie le urne e a governare ci va Mario Monti. Due anni dopo Pier Luigi Bersani piange la “non vittoria” elettorale. Enrico Letta diventa premier di un Governo di larghe intese e poi viene “defenestrato” da Renzi. Il ...

Governo - a quelli che #IostoconMattarella chiedo : ma Mattarella sta con voi? : di Giancarlo Chiarucci Il tempo, solo il tempo darà la ragione a chi oggi la cerca in questo teatro dell’assurdo, dove è permesso offendere ma non restarsene offesi, demoralizzati, delusi, schifati. È il tempo l’unica arma che prevarrà, l’unico strumento che – inviso alle democratiche dittature che oggi qualcuno vanta di difendere – si imporrà con tutta la propria prepotenza, la propria democrazia e la propria giustizia davvero ...

"La vicenda di Savona? Totalmente Strumentale, che paura poteva fare ai mercati?". Sono le parole di Massimo Cacciari, in collegamento con Otto e Mezzo (su La7), sull'operato del Presidente Mattarella in relazione alla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia

Governo - Di Maio rilancia : 'Savona in un altro ministero'. Mattarella valuta con attenzione [FOTO] : Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l'ipotesi di un Governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell'economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano ...