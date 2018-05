Governo | Martina | da Pd opposizione per alternativa forte

: Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “a Carlo, il suo impegno undie spirito di servizio per il Paese”. Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio. L'articolodisembra essere il primo su SPORTFAIR.

: Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche”. Lo ha detto il ...