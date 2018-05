Governo : Marcucci - da Pd opposizione senza sconti : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Se questa volta nasce per davvero, è in vista un Governo molto debole, con il travaglio più lungo della storia della Repubblica. Un travaglio che da solo è già costato in modo esorbitante a tutti i cittadini italiani ed un braccio di ferro ferocissimo fino all’ultima poltrona. Il Pd farà un’ opposizione senza sconti ad una maggioranza paurosamente di destra, e lo farà a partire da domani nelle ...

Governo - M5S e Lega : “Cottarelli non ha i numeri. Urne prima possibile”. Marcucci (PD) : “Voto subito. Anche a luglio” : Andare al voto a luglio? “La decisione spetta al Presidente della Repubblica ma è chiaro che a questo punto, per la situazione di crisi causata da Lega e M5s, prima si va alle elezioni meglio è”. Così il senatore dem Marcucci interrogato sulla possibilità di un repentino ritorno alle Urne. “Dopo quello che ha fatto Mattarella la parola deve tornare al popolo – è invece il punto di vista leghista espresso dal senatore ...

Governo : Marcucci - 2 giugno festa Italia - no rievocazione marcia su Roma : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il 2 giugno è la nostra festa, la festa dell’Italia. Chi vuole fare rievocazioni della marcia su Roma, con mobilitazioni ridicole contro l’Europa, contro il Presidente della Repubblica, contro la tutte le istituzioni, si fermi prima del precipizio. Faremo vedere a Di Maio e a Salvini che la democrazia in Italia è forte”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea ...

Governo : Marcucci invia Costituzione a Di Battista - leggila : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Ho inviato a nome di tutto il gruppo del Pd ad Alessandro Di Battista una copia della Costituzione italiana, con una particolare sottolineatura degli articoli 92 e 95. Durante il suo soggiorno americano, l’esponente del M5S avrà il tempo per riflettere sulle gravissime castronerie che molto spesso sostiene”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci L'articolo Governo: ...

Governo : Marcucci - Pd farà opposizione durissima : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “è la prima volta nella storia della Repubblica che il candidato premier è di fatto degradato al ruolo di portavoce. Giuseppe Conte (un premier sconosciuto e come direbbero i 5 stelle della scorsa legislatura ‘non eletto dai cittadini’) infatti si troverà già fatti l’accordo di Governo e la lista dei ministri. è chiaro che di fronte ad un accordo di questa levatura tra M5S e Lega, il Pd ...

Governo : Marcucci - da ‘scrivere storia’ a fiction di pessima qualità : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “M5S e Lega pensavano di scrivere la storia. L’imbarazzante ping pong tra Di Maio e Salvini è invece una fiction di infima qualità, che ha al centro della sceneggiatura una lunghissima lotta per le poltrone. Il costo dell’intera operazione rischia di essere interamente a carico degli italiani”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea ...

Governo : Marcucci - Salvini-Di Maio scontro senza precedenti su poltrone : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Siamo passati dalla commedia sul Governo del cambiamento, alla farsa del continuo rinvio. Tra M5S e Lega è in corso uno scontro senza precedenti sul nome del candidato premier e sulle poltrone”. Lo scrive il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, su Facebook. “Trattative segrete, una girandola di nomi bruciati, sgarbi istituzionali ripetuti, insomma uno spettacolo inguardabile. Se queste ...

Marcucci - PD - a 24mattino : si ad un Governo del Presidente : Farà, io presumo, delle verifiche se ci sono le condizioni affinché un incarico al centrodestra porti a una maggioranza politica di centrodestra", continua Marcucci. "Credo che quelle condizioni non ...

PD - SCONTRO SU Governo CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Pd - Andrea Marcucci sconfessa Maurizio Martina/ “Praticamente impossibile un Governo con M5S” : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5S”. Sugli scenari politici: “Temo sia governo con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Governo - Marcucci (Pd) : “Dialogo con M5s? Solo se si parte dai 100 punti del nostro programma” : “Accordo coi 5 Stelle? Innanzitutto, loro devono parlare Solo con noi se vogliono dialogare su un progetto riformista. In secondo luogo, abbiamo consegnato virtualmente al presidente Fico i 100 punti del nostro programma. È bene che il M5s capisca che, se vuole parlare con noi, da quel programma si deve partire”. Sono le “condizioni” espresse da Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, nel corso della trasmissione ...

Marcucci : praticamente impossibile Governo M5s- Pd. Salvini : stanno su 'Scherzi a parte' : Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"