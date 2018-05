Governo M5s-Lega | ultime notizie | Conte è Premier Salvini | A casa loro sarà

Nomi Ministri Governo Conte M5s-Lega - chi sono?/ Ultime notizie - lo strano caso del non eletto Toninelli : Nomi Ministri Governo M5s-Lega: Di Maio e Salvini vice del premier Conte, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'EcoNomia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:21:00 GMT)

Nasce il Governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Venerdì pomeriggio il giuramento : Domani alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice ...

Al via il Governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Governo : Di Maio - leader M5S vice premier e superministro : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Entrato Papa nel ‘conclave’ per il Governo Lega-M5S, il candidato premier Luigi Di Maio ne esce cardinale con la nomina a vice premier e capo del ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico. Un ruolo che a breve ricoprirà a soli 32 anni d’età, un record per la storia italiana. Un primato – quello a capo del dicastero di via Veneto- che si affianca ad un altro messo a segno dal ...

Governo : Di Maio - leader M5S vice premier e superministro (2) : (AdnKronos) – Ed è a Montecitorio che inizia la lunga corsa di Di Maio, artefice di un’ascesa nel Movimento che sembra contraddire quell’uno vale uno che a lungo è stato il leitmotiv grillino. Pressoché sconosciuto, viene eletto vicepresidente della Camera in seguito ad un primo step che prevede la ‘graticola’ dei suoi colleghi, vale a dire il fuoco di domande incrociate per testare la preparazione dei candidati a ...