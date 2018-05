Governo M5s-Lega ultime notizie | Conte è Premier Annunciata la lista dei ministri

Nasce il Governo M5S-Lega : Conte premier - Salvini e Di Maio vice; Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri : Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettto e ha subito presentato la lista dei ministri. Il governo...

Silvio Berlusconi - la rabbia per il Governo M5s-Lega : 'Per ora non si rompe l'alleanza - ma...' : Forza Italia voterà contro la fiducia al governo Conte. Lo ha confermato Maria Stella Gelmini . E Silvio Berlusconi ? Secondo quanto si apprende, guarda Matteo Salvini , vuole valutare quale sarà il ...

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Nasce il Governo Lega - 5 stelle Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento...

Governo M5S-Lega : Conte premier - Salvini e Di Maio vice - Moavero agli Esteri - Savona agli Affari Ue - Tria al Mef : Cottarelli rimette il mandato di premier incaricato. I leader di Lega e M5S hanno trovato l’intesa politica per varare un Governo giallo-verde. Lo schema da sottoporre al Quirinale prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Salvini all’Interno e Di Maio al Lavoro ...

Governo M5s-Lega - i nomi dei ministri : Di Maio e Salvini anche vicepremier. Tria al Tesoro - Moavero Milanesi agli esteri : Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte Vice-premier e Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali: Luigi Di Maio Vice-premier e Ministro dell’interno: Matteo Salvini Sottosegretario alla Presidenza del consiglio: Giancarlo Giorgetti Ministro dell’economia: Giovanni Tria Ministro degli affari europei: Paolo Savona Ministro degli esteri: Enzo Moavero Milanesi Ministro della giustizia: Alfonso ...

Governo - raggiunto l'accordo tra M5s e Lega - Conte premier : LA CRONACA DELLA GIORNATA Ultime ore di lavoro per il Governo, ce la stiamo mettendo tutta! ': ha twittato il leader della Lega Matteo Salvini e a stretto giro il capogruppo del Carroccio, Giancarlo ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Tria? Non ha importanza provenienza politica. Ora è fatta - lavoriamo per il Paese” : Carlo Cottarelli ha appena rimesso l’incarico al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Manlio Di Stefano, deputato del M5s, non nasconde la propria soddisfazione. “È fatta – ha detto – ora lavoriamo per il bene del Paese”. E sul nome di Giovanni Tria, come possibile ministro all’Economia, ha commentato: “Non ci importa quale sia la sua provenienza politica. L’importante è che sia un ...