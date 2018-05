Governo live | ultime notizie | per Savona si attende Salvini Di Maio spera | Cottarelli in

Governo - ultime notizie. Lo spread vola. LIVE | : Lega, M5s e Pd spingono per elezioni subito. Salvini propone raccolta firme per l'elezione diretta del presidente. Poi difende Mattarella: "Ha sbagliato, ma niente insulti". spread torna a salire. ...

#CaosGoverno - la diretta streaming di Loft Live con Travaglio - Padellaro - Scanzi e Sommi : #CaosGoverno è il titolo dello speciale di Loft Live in diretta streaming a partire dalle 17.30 dagli studi tv di Roma. Ospiti: Marco Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano), Antonio Padellaro (Fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano), Andrea Scanzi (editorialista di punta de Il Fatto Quotidiano), Luca Sommi (conduttore, autore e giornalista de Il Fatto Quotidiano) e altri. L'articolo #CaosGoverno, la diretta streaming di Loft ...

Governo - nulla di fatto. Mattarella : No ministro contro euro. LIVE - : Il Capo dello Stato parla dopo che Giuseppe Conte rimette il mandato: "Non ho ostacolato la formazione dell'esecutivo, al contrario, ho sostenuto il tentativo in base alle regole della Carta". Scontro ...

Governo : a Vienna corso lingua I livello per Conte - nel ’90 non ’93 : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un corso di lingua tedesca di primo livello, frequentato nel ’90 e non nel ’93 come riportato nel curriculum vitae finito sotto la lente di ingrandimento dei media, nazionali e non. Giuseppe Conte, il docente indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, nel suo cv vanta, tra le altre cose, ‘perfezionamento degli studi giuridici’ presso vari ...

Governo : a Vienna corso lingua I livello per Conte - nel ’90 non ’93 : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un corso di lingua tedesca di primo livello, frequentato nel ’90 e non nel ’93 come riportato nel curriculum vitae finito sotto la lente di ingrandimento dei media, nazionali e non. Giuseppe Conte, il docente indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, nel suo cv vanta, tra le altre cose, ‘perfezionamento degli studi giuridici’ presso vari ...

Governo - consultazioni : oggi Mattarella riceve Fico e la Casellati [LIVE] : Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale le delegazioni del Movimento 5 Stelle e della Lega guidate rispettivamente da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini. Le due forze politiche che sono uscite vincitrici dalle elezioni politiche dello scorso 4 marzo hanno presentato al Capo dello Stato il contratto di Governo firmato nei giorni scorsi, comunicandogli anche il nome del candidato premier ...

Governo Consultazioni Mattarella Fico Casellati Conte Live : Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale le delegazioni del Movimento 5 Stelle e della Lega guidate rispettivamente da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini. Le due forze politiche che sono uscite vincitrici dalle elezioni politiche dello scorso 4 marzo hanno presentato al Capo dello Stato il contratto di Governo firmato nei giorni scorsi, comunicandogli anche il nome del candidato premier ...

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega [LIVE] : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Governo M5S-Lega : la trattativa Di Maio-Salvini si blocca sul premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Governo M5S-Lega : Di Maio e Salvini vanno alla ricerca del Premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del Premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Governo - ultimi nodi da sciogliere : alla Camera vertice Di Maio-Salvini [LIVE] Video : Trattative Governo: Di Maio e Salvini trattano per individuare il premier 10:15 - Nella giornata di ieri si è concluso il tavolo tecnico che ha sancito il contratto di Governo tra M5S e Lega. Nell'ultima versione della bozza di accordo tra le parti, ci sarebbe un'importante novita' relativa al reddito di cittadinanza: sarebbe scomparso il limite dei due anni previsto per l'erogazione dello stesso. 10:00 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno ...

Governo - trattativa Di Maio-Salvini : ecco i punti salienti del contratto [LIVE] : 07:45 - Nella giornata di ieri M5S e Lega hanno terminato il tavolo tecnico, concludendo il contratto di Governo che dovrà rappresentare la base di partenza sulla quale inizierà la sua azione il nuovo esecutivo formato da grillini e leghisti. Si tratta di un documento di 29 pagine, all’interno del quale sono stati trattati diversi punti. ecco i più significativi: Flat Tax Reddito di cittadinanza Fine delle sanzioni nei confronti della ...

Governo - Di Maio e Salvini trattano per individuare un premier grillino [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata assolutamente decisiva per la formazione del Governo targato M5S-Lega. Il tavolo tecnico che stava lavorando per la formazione di un programma che potesse essere condiviso tra grillini e leghisti, ha terminato il suo lavoro, concludendo un contratto di Governo di 40 pagine.Restano ancora irrisolti alcuni temi, come ad esempio quello relativo alla gestione del fenomeno dell'immigrazione, oppure quello che ...

Governo Lega-M5S - scricchiola la staffetta Salvini-Di Maio? [LIVE] : Tuttavia, questo è uno dei punti su cui Lega e Cinquestelle hanno fatto chiarezza, affermando di non voler mettere in discussione l'euro, ma che la Politica monetaria dell'Ue deve essere ripensata; ...