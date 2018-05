Governo La svolta? A Montecitorio corre voce di una telefonata

Paolo Savona - dopo il secco 'no' la svolta : pronto ad un altro ministero - nasce il Governo M5s-Lega? : Successivamente, al termine di frenetiche trattative, il cambio di rotta un po' a sorpresa: Savona avrebbe accettato un ruolo differente nel governo, dove all'Economia planerebbe Giovanni Tria . Per ...

Cottarelli o Governo politico? Entro stasera la svolta. Cosa sta succedendo : La giornata politica si è aperta nell'incertezza più totale, con voci che vogliono il premier incaricato Carlo Cottarelli? in procinto di rimettere il mandato e Di Maio e Salvini pronti a tornare a trattare con il Quirinale per un esecutivo politico che calmi dei mercati in agitazione. La situazione è in rapida e imprevedibile evoluzione. Al momento l'ex commissario alla spending review si è ...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...

Lega-M5S - svolta internazionale Macron "tende la mano" a Conte "Nessun pregiudizio sul Governo" : Il presidente francese, Emmanuele Macron, ha detto che "vuole tendere la mano al nuovo governo" italiano. Nell’entourage del presidente francese si percepisce impazienza in vista delle prossime scadenze su cui Roma è clamorosamente assente... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - mossa clamorosa : chi incontrerà stasera - e domattina - . Governo - è il giorno della svolta : Dai premier delle banchieri a quello dei truffati dalle banche . Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si gioca subito la carta pesante e dopo il giro di consultazioni con i leader di ...

Governo : se al Tesoro va Savona - possibile svolta FinTech : ROMA , WSI, " Un vero e proprio mistero il nome del prossimo titolare del ministero dell'economia e delle Finanze. Nelle primissime ore di formazione del nuovo Governo, quando ancora di parlava di bozza di contratto, si era fatto il nome di Paolo Savona , economista euroscettico, nome che ...

La svolta di Berlusconi : ?ok al Governo M5S-Lega ma senza votare la fiducia : «Se un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinque stelle - scrive il Cavaliere in una nota - prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. Nessuno potrà usarci come alibi» ...

Arriva il lasciapassare di Berlusconi al Governo Lega-M5s. Svolta decisiva? : Articolo aggiornato alle 23,00 del 9 maggio 2018. In serata è Arrivato il via libera di Silvio Berlusconi. "Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di centrodestra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla ...

Svolta per il nuovo Governo : Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella e congelano il premier neutrale : "Belloni - ha detto inoltre a proposito della segretaria generale della Farnesina data in pole per un incarico da parte del capo dello Stato - non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma ...

Governo neutrale - Di Maio apre a Salvini : possibile svolta a sorpresa? [LIVE] Video : Trattative Governo: Mattarella è pronto ad affidare il nuovo incarico 12:45 - Sergio Mattarella ha fatto di tutto per consegnare al Paese un Governo nel pieno delle sue funzioni, ma per ora ha dovuto arrendersi ai veti incrociati posti dai partiti politici. A questo punto, l’unica speranza del Capo dello Stato sembra essere riposta nella riapertura del ‘forno’ tra M5S e Lega. Luigi Di Maio, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, ha parlato del ...

Stamattina la svolta sul Governo Lega-M5s? Tentativo in corso : Si è concluso in un nulla di fatto il vertice del centrodestra convocato domenica sera alla vigilia del terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. I leader dei tre partiti della coalizione hanno deciso di rivedersi Stamattina presto prima di salire al Colle. In ballo c'è la tenuta dell'alleanza, davanti alle differenti posizioni manifestate anche negli ultimi giorni. Matteo Salvini avrebbe ribadito anche a Silvio ...

