Governo | in corso un vertice tra Salvini | Di Maio e Conte | Tria all' Economia | Savona alle

In corso a Roma vertice Di Maio-Salvini <br>Ore decisive per il Governo : 15:46 - Mentre proseguirebbe ancora il vertice Di Maio-Salvini si apprende che la riunione stata preceduta da un incontro tra il leader della Lega e Giorgia Meloni. Intanto Ciocca, già vice direttore generale di Bankitalia, fa sapere che non c'è la sua disponibilità a entrare nell'eventuale squadra di governo.15:15 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio sarebbe ancora in corso in questi minuti.14.01 - Giulia Grillo, ...

Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito Governo Lega-M5S : "È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri - che mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani" The post Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S appeared first on Il Post.

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - "Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti,

Governo - in corso vertice Conte-Di Maio-Salvini sulla squadra - : Con Visco 'abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana, c'è stato un aggiornamento positivo'. E' quanto ha twittato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, di ritorno da un colloquio a Palazzo Koch con il Governatore ...

Governo M5s-Lega - il primo discorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...

Governo : a Vienna corso lingua I livello per Conte - nel ’90 non ’93 : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un corso di lingua tedesca di primo livello, frequentato nel ’90 e non nel ’93 come riportato nel curriculum vitae finito sotto la lente di ingrandimento dei media, nazionali e non. Giuseppe Conte, il docente indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, nel suo cv vanta, tra le altre cose, ‘perfezionamento degli studi giuridici’ presso vari ...

Nuovo Governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

Governo : in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L’incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman. L'articolo Governo: in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo 5S-Lega - lavori in corso : Con due nodi non da poco sul tavolo : da un lato la casella del ministero per eccellenza, quello dell' Economia , dove il nome di Paolo Savona, che metterebbe d'accordo le parti, potrebbe non trovare ...

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Vertice in corso alla Camera : 17 maggio 2018, 9.30 - È già iniziato alla Camera il nuovo Vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimissimi punti del contratto di Governo ancora rimasti in sospeso e, soprattutto, per definire la lista dei nomi che dovranno comporre l'esecutivo Lega-M5S, a partire dal Presidente del Consiglio che ad oggi sembra il nome più difficile su cui trovare un accordo.21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora ...