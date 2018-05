Governo | Giuseppe Conte convocato alle 21 al Quirinale

La lista completa dei ministri del Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte : Il governo formato da M5s e Lega e guidato da Giuseppe Conte sta per nascere e i ministeri dovrebbero essere ormai certi. All'Economia va Giovanni Tria, con Paolo Savona spostato agli Affari comunitari. Agli Esteri andrà Enzo Moavero Milanesi. Conferme per Luigi Di Maio (Lavoro e Sviluppo economico) e Matteo Salvini (Interno).Continua a leggere

Governo - Giuseppe Conte rimette l’incarico : “Rinuncio - ho profuso massimo sforzo” : Il lavoro compiuto è stato fatto “in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato”. A dirlo Giuseppe Conte, parlando al Quirinale al termine del colloquio con il Capo dello Stato. L'articolo Governo, Giuseppe Conte rimette l’incarico: “Rinuncio, ho profuso massimo sforzo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sergio Mattarella - fallito il tentativo di Governo di Giuseppe Conte : lo scenario del voto anticipato : Il nodo rimasto irrisolto sarebbe stato quello su Paolo Savona al ministero dell'Economia, punto fermo per Matteo Salvini in assenza del quale non sarebbe stato disposto a formare il governo. Lo ...

Governo - il premier incaricato Giuseppe Conte convocato al Quirinale. Segui la diretta : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve alle 19 di domenica 27 maggio, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo, il premier incaricato Giuseppe Conte convocato al Quirinale. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe Conte batte il record di Amato : 84 giorni senza Governo - : Il presidente del consiglio incaricato ha superato l'esecutivo del 1992, che impiegò 83 giorni prima di giurare al Quirinale. In quel caso durò nove mesi, poi, travolto dalle inchieste, fu costretto ...

GIUSEPPE CONTE : “DA MACRON CHIAMATA PER AUGURI AL Governo”/ Premier incaricato : “Spero di incontrarlo presto” : GIUSEPPE CONTE, presidente del Consiglio 2018 incaricato del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times. MACRON oggi lo ha chiamato per fargli gli AUGURI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:20:00 GMT)

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...