Giovanni Tria verso il ministero dell'Economia : Lega-M5s - il Governo sta per nascere. Paolo Savona resta in squadra : Professore ordinario di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, sarebbe in grado di intercettare l'ok di Sergio Mattarella . In questo intricato domino, ovviamente, fari puntati anche ...

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S verso l'accordo Governo - restano i nodi Fdi e Savona : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

Governo - Giovanni Tria all'Economia. Vertice Salvini-Di Maio. Scontro su FdI nel Governo : Nuovo incontro a Montecitorio tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La riunione, a quanto si apprende, arriva al termine dell'incontro tra...

Governo - il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo : “Conte è preparatissimo - conosco il suo valore” : Intervista al sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla (sostenuto da una coalizione di centro) sul suo concittadino Giuseppe Conte indicato come premier del Governo M5s-Lega. L'articolo Governo, il sindaco centrista di San Giovanni Rotondo: “Conte è preparatissimo, conosco il suo valore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sviluppo sostenibile - Giovannini : «Incalzeremo il nuovo Governo» : Fare 17 goal, tanti quanti sono gli obiettivi Scenderanno in campo anche la Serie A, le stazioni ferroviarie, i musei, il mondo dell'istruzione, dalle scuole alle università

Giovanni Toti : «La fiducia Governo Salvini-Di Maio? Forza Italia decide lunedì» : Il governatore della Liguria: «Un governo a guida leghista sarebbe qualcosa di diverso da un governo a guida grillina. Vedremo le priorità e i programmi e le figure scelte». L’ambasciatore Massolo premier? «È certamente di alto profilo di civil servant di esperienza consolidata»

Vertice M5S-Lega per contratto di Governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Premier Governo M5S-Lega - in pole Giovannini e Bongiorno : L’opzione Premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, ma “terza”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera...

Politica - Giovanni Toti : il delfino di Berlusconi che ha sbloccato il Governo con la «benevolenza critica» : La cronaca, con la trovata della «benevolenza critica», rischia di portarlo nella storia. Se nella parte del protagonista, o in quella del «semplice» ingegnere che stringe il bullone giusto, solo la ...

Da Giorgetti a Bongiorno e Giovannini : il toto-premier di un Governo M5S-Lega : L'opzione premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, ma 'terza'

Governo - il toto-ministri. Giovannini e Bongiorno - una poltrona per due : Incarichi anche per i due leader: Di Maio agli Esteri e Salvini all'Interno Governo Lega-M5S, Berlusconi cede Il PUNTO / Per forza o per amore - di P. F. DE ROBERTIS

Giovanni Toti - la proposta a Silvio Berlusconi : 'Il Governo dell'astensione per un'intesa tra Lega e M5s' : Di certo non voteremo la fiducia a un governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica'. Si registra, nelle parole di Toti, un cambio di passo, che però ancora non è stato ...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un Governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...