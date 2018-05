Governo : Franceschi (Grafica Veneta) - siate seri - siete stati eletti per governare : Padova, 31 mag. (AdnKronos) - “Una testata nazionale è uscita oggi con il titolo a tutta pagina “Manicomio Italia”: non posso non concordare vedendo quello che sta accadendo in questi giorni per la formazione del Governo”. Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta commenta così gli eventi politi

Governo : Franceschi (Grafica Veneta) - recuperare senso della misura : Padova, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Dopo i fatti di ieri: la rinuncia dell’ incaricato Conte, le parole del presidente della Repubblica, le reazioni di Di Maio, quelle di Salvini e la prospettiva di un ritorno veloce al voto, c’è sconcerto e sopratutto apprensione per quello che potrà accadere: mai nella storia italiana si è vissuta una crisi così lunga e problematica da coinvolgere addirittura la più alta carica dello ...

Governo - Franceschini fa gli scatoloni : 'Pronto per chi arriverà' : Roma, 25 mag. , askanews, Dario Franceschini si appresta a lasciare il Ministero dei Beni culturali e su Twitter posta la foto mentre trasporta uno scatolone nei suoi quasi ex uffici al Collegio ...

Governo : Franceschi (Grafica Veneta) - fare esecutivo necessario per ridare fiducia a ripresa : Padova, 14 mag. (AdnKronos) – ‘fare un Governo è una necessità sia per risolvere i problemi interni che per dar fiducia alla ripresa economica ma soprattutto per garantire una presenza legittimata ai tavoli internazionali”. Lo dice Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta Spa commentando il calendario delle consultazioni fissate oggi al Quirinale. ‘Apprezzando lo sforzo degli esponenti della Lega e del M5S per una ...

Governo ed euro - lite Grillo-Renzi. Franceschini : 'Superficiale l'ex premier' : Botta e risposta tra Beppe Grillo e Matteo Renzi . Attacca il primo: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? ...

Renzi attacca M5S : ora che il Governo si allontana sbroccano. Ma Franceschini : sbagli : Dopo essere riuscito a fermare sul nascere l'ipotesi di un confronto tra Pd e 5Stelle , Matteo Renzi rincara la dose in ragione del ritorno movimentista dei grillini: 'Per due mesi hanno fatto i bravi,...

