Governo | faccia a faccia Di Maio-Salvini Ipotesi Savona agli Esteri

Bossi : "Salvini? Faccia il Governo con i 5S" : "Salvini non può impiccarsi su Savona...''. Umberto Bossi è in Transatlantico seduto su un divanetto di Montecitorio in attesa degli sviluppi della situazione politica. Si rincorrono le voci su una 'riedizione' del governo giallo-verde senza Paolo Savona con la Lega ancora decisa a non mollare la presa sull'economista euroscettico al Tesoro. Il fondatore ...

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un Governo dettato da spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...

Governo - Salvini : “Raccolta firme per l’elezione diretta del capo dello Stato”. Meloni : “Facciamo il presidenzialismo” : L’Italia vive una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi decenni. La più grande forza politica del Paese, il Movimento 5 stelle, chiede l’impeachment per Sergio Mattarella. E la 18esima legislatura rischia di essere la più breve della storia repubblicana. Un clima complicato – fatto di inediti attacchi al capo dello Stato e all’istituzione che rappresenta – in cui non poteva che spuntare uno dei temi più ...

Governo : Salvini - Mattarella sceglie mercati alla faccia di voto italiani : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Il fatto più grave è che il Presidente della Repubblica ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani”. Lo dice Matteo Salvini arrivando a Montecitorio. L'articolo Governo: Salvini, Mattarella sceglie mercati alla faccia di voto italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Maio contro l’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

Governo - Scanzi : “Di Battista? Se si votasse tornerebbe in scena”. “Savona? Folle impedire che faccia il ministro” : “Se fra uno o due anni i tornasse al voto Alessandro Di Battista tornerebbe in scena. Lo dico perché un po’ lo conosco e credo che anche se oggi non sa la risposta, secondo me fra un anno tornerebbe in campo”. Così Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano prima dell’incontro con Alessandro di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. E sulla Credo che Mattarella sia stato molto bravo ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Quota 100 - Enrico Rossi : la facciano subito (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Enrico Rossi chiede che Quota 100 sia varata subito. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:12:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Cecconi : “Appoggerò Governo Conte e spero lo facciano anche i Senatori ex del movimento” : “Io appoggerò certamente questo governo, perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega. L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi Senatori, come ...

Boccia boccia il Governo. Prima ancora che si faccia... : Il leader di Confindustria amico di Renzi: 'Se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa&qu...

Faccia a faccia tra Salvini e Di Maio 'Abbiamo chiuso su premier e squadra di Governo' : ... prima gli italiani! - Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 20 maggio 2018 A ridosso dell'incontro, Salvini è intervenuto via Twitter per replicare alle parole del ministro dell'Economia francese Bruno ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : faccia a faccia per chiudere su premier e ministri : Poco più di un’ora di faccia a faccia nella Capitale, poi i due leader sono ripartiti per i loro appuntamenti sul territorio con l’impegno di tenersi in contatto per telefono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti in tarda mattinata a Roma per procedere sul nodo del premier e sulla squadra di Governo. Intanto viene confermata l’agenda del capo politico M5s, che sarà alle 17 a Teramo e alle 21 a Silvi Marina, in Abruzzo. ...

Governo : faccia a faccia Di Maio-Salvini a Roma : Si è tenuto in tarda mattinata, a Roma, l'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il faccia a faccia, durato poco più di un'ora, è terminato all'ora di pranzo ed è stato tutto incentrato, si ...

Alitalia - perdite operative dimezzate : 'Il Governo decida ma faccia presto' - Corriere della Sera - : Il quotidiano riprende l'appello formulato da Luigi Gubitosi, uno dei commissari di Alitalia in audizione davanti alla Commissione speciale del Senato. Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera ...

Berlusconi : "Spero che il Governo M5s-Lega faccia qualcosa di buono o al voto" : Forza Italia, annuncia il leader, non voterà la fiducia ma "solo provvedimenti utili per gli italiani"