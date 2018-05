Governo | diretta | Salvini cancella i comizi e torna a Roma Arriva anche la Meloni M5s

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi in Lombardia e torna a Roma : “Deve seguire le trattative per l’esecutivo” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Governo : ultime notizie. Diretta | : Ultimo estremo tentativo di arrivare alla formazione del Governo Lega-5 Stelle. Il M5s propone un esecutivo Conte con Savona ministro ma non all'Economia. Il leader leghista: "Non ho mai chiusa la porta". --Nel caos della crisi per la formazione dell'esecutivo, a ormai tre mesi dal voto del 4 marzo, va in scena in un ultimo estremo tentativo di arrivare la formazione di un Governo Lega-5 Stelle. Il leader del Carroccio Matteo Salvini valuta in ...

Caos Governo : Di Maio rilancia - Salvini : 'Valutiamo'. DIRETTA - : Ultimo estremo tentativo di arrivare alla formazione del governo Lega-5 Stelle. Il M5s propone un esecutivo Conte con Savona ministro ma non all'Economia. Il leader leghista: "Non ho mai chiusa la porta". TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Caos Governo - Diamanti : "Oggi democrazia non è diretta - è immediata" : Caos Governo, Diamanti: "Oggi democrazia non è diretta, è immediata" Il politologo, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, analizza lo scenario politico di questi giorni. "Il Pd deve tornare a farsi vedere - ha detto Diamanti - La nuova piazza è la rete" Parole chiave: ...

Caos Governo - Diamanti : 'Oggi democrazia non è diretta - è immediata' | : Il politologo, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, analizza lo scenario politico di questi giorni. "Il Pd deve tornare a farsi vedere - ha detto Diamanti - La nuova piazza è la ...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5s al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Cottarelli - possibile Governo politico. Ultime notizie : diretta | : Di Maio riapre a un esecutivo con la Lega ma il leader del Carroccio frena: "Non siamo al mercato". Il premier incaricato ha avuto un colloquio informale di mezz'ora con il presidente della Repubblica.

Governo : Salvini - elezione diretta Capo Stato - tanto fa quel che vuole : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La Lega “domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini”. Così Matteo Salvini, da un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb, annuncia una raccolta firme per chiedere l’introduzione del presidenzialismo. L'articolo Governo: Salvini, elezione ...

Governo ultime notizie - Cottarelli o Conte-Savona?/ Video diretta - Mattarella forse ci ripensa su Lega-M5s : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 04:55:00 GMT)

DIRETTA / Governo : consultazioni - Cottarelli lascia il Quirinale - serve altro tempo. Possibile voto a luglio o agosto : DIRETTA / Governo, consultazioni: Cottarelli lascia il Quirinale, la lista dei ministri non c'è. Può saltare l'accordo: voto a luglio? Dopo 86 giorni di discussioni e trattative, l'Italia è ancora ...

Governo - Salvini : “Raccolta firme per l’elezione diretta del capo dello Stato”. Meloni : “Facciamo il presidenzialismo” : L’Italia vive una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi decenni. La più grande forza politica del Paese, il Movimento 5 stelle, chiede l’impeachment per Sergio Mattarella. E la 18esima legislatura rischia di essere la più breve della storia repubblicana. Un clima complicato – fatto di inediti attacchi al capo dello Stato e all’istituzione che rappresenta – in cui non poteva che spuntare uno dei temi più ...

Governo - diretta – Cottarelli lascia il Quirinale senza sciogliere la riserva. “Nessuna rinuncia - approfondimenti su ministri” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Quirinale senza sciogliere la riserva. Un nuovo incontro è stato fissato per domattina. E’ un ennesimo, piccolo, colpo di scena in una crisi che prosegue per l’86esimo giorno. Sembrava pacifico, infatti, che Cottarelli uscisse dall’incontro con il presidente della Repubblica con la lista dei ministri del “Governo di servizio” che avrebbe dovuto portare il ...

Governo - Cottarelli oggi al Colle con la lista dei ministri. DIRETTA - : Il premier incaricato presenterà a Mattarella il suo Governo, mentre i partiti si muovono: Renzi chiama a raccolta il Pd il primo giugno, i Cinque Stelle in piazza il 2. Salvini prende tempo con ...