Governo | diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini | “Ci sono tutte le condizioni per un

Governo - Salvini e Di Maio scelgono i ministri : "Ultime ore di lavoro". La diretta : Molti elementi convergenti fanno ritenere che oggi sia il giorno decisivo per il nuovo Governo, primo fra tutti il repentino annullamento degli impegni elettorali di Matteo Salvini e Giorgia Meloni...

Governo : ultime notizie. Diretta | : Ultimo estremo tentativo di arrivare alla formazione del Governo Lega-5 Stelle. Il M5s propone un esecutivo Conte con Savona ministro ma non all'Economia. Il leader leghista: "Non ho mai chiusa la porta". --Nel caos della crisi per la formazione dell'esecutivo, a ormai tre mesi dal voto del 4 marzo, va in scena in un ultimo estremo tentativo di arrivare la formazione di un Governo Lega-5 Stelle. Il leader del Carroccio Matteo Salvini valuta in ...