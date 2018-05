Governo | Di Stefano M5s | “Tria? Non ha importanza provenienza politica Ora è fatta

Governo - Di Stefano (M5s) : “Esecutivo Cottarelli nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...

Governo M5s-Lega - Di Stefano (Casapound) : “Alcuni punti del contratto copiati da noi. Premier ideale? Salvini” : “Governo M5s-Lega? Del loro contratto ci sono cose interessanti, che ci piacciono. Altre non sono affrontate con la giusta durezza. Ma meglio questo Governo di ogni altro, perché, se realizza ciò che ha promesso, può sfasciare davvero i rapporti con l’Unione Europea“. Sono le parole del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, intervistato a Ecg Regione (Radio Cusano Campus). Scetticismo e perplessità sulla figura del ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “In due settimane risolleviamo il Paese. Altri ci hanno messo anni a distruggerlo” : Manlio Di Stefano, a pochi minuti dalla riunione per la definizione del contratto di Governo: “La bozza è frutto di un lavoro di due settimane. Condivisa e voluta da entrambi i gruppi. Alcuni temi sono da rivedere ma non sui punti cardine. E se già vi è l’accordo su tasse e reddito di cittadinanza, credo che gli italiani abbiano da festeggiare. Premier? Dopo il contratto avremo i nomi. Il meccanismo di conciliazione sul modello ...

Governo - Di Stefano - M5s - : "Lavoro sul contratto in pratica chiuso - il premier già individuato" : Anche Manlio Di Stefano conferma che il lavoro con la Lega sul programma è sostanzialmente concluso: "I tedeschi ci hanno messo sei mesi, a noi dopo due settimane ci accusano di essere in ritardo", ha ...

Governo : Di Stefano a Ft - ‘barbari’ quelli che hanno governato per 30 anni : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Manlio Di Stefano dei 5 Stelle replica, in una lettera al “ceo John Ridding e agli editori del Financial Times” dopo l’articolo pubblicato oggi dal titolo ‘Roma apre le porte ai moderni barbari’. “Con tutto il rispetto dovuto ad un giornale storico come il vostro, devo essere molto sincero, credo che abbiate bisogno di comprendere meglio quanto sta avvenendo in Italia e, ...