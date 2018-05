Governo | Di Maio e Salvini | Ci sono le condizioni per un governo politico con Conte

M5s-Lega - Di Maio e Salvini : ci sono condizioni per Governo politico : "Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5s-Lega". Lo hanno affermato i leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte.

Non solo sport. Partorito il Governo. Torna il prof Conte - con Salvini e Di Maio 'suoi' vice primi ministri. : LA CRONACA DAL DIVANO . Il governo oggi non c'è, domani pure. Quanto ci piacerebbe interpellare i nostri maestri. Come quel Niccolò , segretario fiorentino, fondatore della scienza politica, e che di codesti soggetti , forse, mai ha visto , neppure, l'ombra. E del resto dove li si poteva andare a cogliere se non qui, nel Belpaes e, che quando s'agita scuote l'albero d'...

Governo - diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini : “Ci sono tutte le condizioni per un esecutivo politico” : La nota congiunta dopo 88 giorni di crisi politica è arrivata alle 18.59: “Ci sono tutte le condizioni politiche per un Governo politico”. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno trovato l’intesa sulla squadra e nelle prossime ore il professore Giuseppe Conte potrà riferire al Colle. La svolta è arrivata dopo che si è riusciti a coprire la casella dell’Economia con il nome di Giovanni Tria, spostando Paolo Savona come ...

Governo - diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini : “Ci sono le condizioni per un esecutivo politico” : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’ipotesi di Accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...

Governo : vertice Salvini-Di Maio-Conte. Tria all'Economia? : 18.20 - Il colloquio tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conti è ancora in corso. Nulla di ufficiale è ancora stato comunicato, ma il leader della Lega ha anticipato su Facebook che queste sono le ultime ore di lavoro:18.13 - Cottarelli ha appena lasciato il Quirinale. La sua visita è durata appena una decina di minuti. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dal Colle.18.05 - Cottarelli, dopo aver lasciato la Camera, si è ...

