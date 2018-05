Governo | Crosetto | “Non farò il ministro della Difesa” E poi si infuria per le domande

Guido Crosetto : 'Scommetterei su un Governo politico' : 'Scommetterei che si faccia un governo politico'. Guido Crosetto, in diretta ad Agorà su Raitre , fa la sua previsione: 'E' una sensazione. Mi sono svegliato così', dice incalzato dalla giornalista. '...

Governo - Crosetto (FdI) : “Non si va a un matrimonio se non si è invitati. Io ministro? Non mi vendo” : “Condivido una posizione simile a quella di Giorgia, oggi decideremo. Non si va a un matrimonio senza essere invitati”. Sono le parole di Guido Crosetto, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia, arrivando alla Camera dove è prevista una riunione FdI. “Io ministro in pectore della Difesa? Se non entra il mio partito in maggioranza io non sarò una persona che si vende per ricoprire un ruolo istituzionale” ha ...

Governo - spunta il nome di Guido Crosetto come ministro : quale poltrona vogliono affidargli : Nella giostra del totoministri sempre più frenetica con l'avvicinarsi della scadenza imposta da Sergio Mattarella , c'è spazio anche per l'ex sottosegretario Guido Crosetto , oggi parlamentare eletto ...

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel Governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al Governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

Governo - Guido Crosetto cambia la maggioranza : 'Giorgia Meloni sarebbe ottimo ministro' : "Io ministro del prossimo Governo? Per carità, vi ringrazio, ma no, proprio, no. Ho visto che lo hanno scritto anche i giornali: li ritaglierò per i miei figli, così da poterglieli far vedere quando ...

La Meloni "irritata" con Salvini Fdi pronta a fare opposizione Nel Governo (con Crosetto) solo se... : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

