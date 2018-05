Governo | Cottarelli da Mattarella | colloquio informale**

meteoweb.eu

: Questa crisi va risolta: #Cottarelli non ha i numeri, parta il Governo del Cambiamento o al voto. Le parole di… - riccardo_fra : Questa crisi va risolta: #Cottarelli non ha i numeri, parta il Governo del Cambiamento o al voto. Le parole di… - RobTallei : Governo Conte Niente governo Conte Impeachment Governo Cottarelli Niente governo Cottarelli Elezioni immediate Nien… - lorepregliasco : Ma cos'è cambiato da domenica sera? Se Savona poteva essere spostato in un altro ministero, non potevamo risparmiar… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarellli, è nuovamente al Quirinale per uninformale con il Presidente della Repubblica, Sergio. Non si tratta quindi di un’udienza formale per lo scioglimento o meno della riserva. Risulta ancora difficile fare previsioni sugli sviluppi a breve della crisi. L'articolodaMeteo Web.