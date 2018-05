Governo | Conte riceve l' incarico e presenta lista ministri Tria all' Economia | Savona

Nasce il Governo Lega-M5s : giuramento domani alle 16 | Conte premier - Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Nuovo Governo Conte - variazioni di palinsesto : Porta a Porta in access prime time - In 1/2 Ora in prime time : Una settimana di passione, con continui cambi di scenario tra il Quirinale e Palazzo Chigi - Camere incluse - e i palinsesti tv si adeguano.prosegui la letturaNuovo Governo Conte, variazioni di palinsesto: Porta a Porta in access prime time, In 1/2 Ora in prime time pubblicato su TVBlog.it 31 maggio 2018 20:14.