Governo Conte | ora il destino della legislatura è nelle mani di Salvini

Governo - adesso rispunta il nome di Conte : Salvini e Di Maio sanno che il terreno di scontro è Paolo Savona all'Economia. E da qui ripartono: il leader grillino propone per il 'prof anti-euro' un altro ministero ; il segretario del Carroccio ...

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...