Governo Conte o governo Cottarelli?

Conte e l’ipotesi di Governo Al Corriere : «Di "no euro" non si è mai parlato» Video : di Nino Luca Il professore risponde alla domanda se un suo governo porterebbe l'Italia fuori dall'Europa

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Ultima chance per il governo giallo-verde. Sergio Mattarella ha deciso di concedere i tempi supplementari a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ora dunque la palla è di nuovo nelle mani dei leader...

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Governo - torna l’ipotesi di Conte e Savona : (Foto: Uk in Italy / flckr.com) Dal Quirinale trapelano due indiscrezioni. La lista dei ministri del premier Carlo Cottarelli sarebbe pronta e, nel Contempo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta riflettendo sull’opportunità di riaprire la pista M5s – Lega, così come chiesto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini i quali si sono impegnati a trovare un nome nuovo per il ministero dell’Economia e associare a un altro dicastero il nome di ...

Di Maio ripropone il Governo Conte rinunciando a Savona - ma Salvini frena Video : Di Maio, da un collegamento Facebook, prova a far ripartire il Governo Lega-Movimento 5 Stelle proponendo la squadra di Governo di Conte, ma escludendo Savona. La proposta La proposta era gia' stata avanzata dalla parlamentare grillina Laura Castelli, che poche ore prima aveva annunciato: Stupisce il no di Savona al passo indietro. Successivamente si fa avanti anche Di Maio proponendo un altro nome per il ministero dell'Economia al posto del ...

Governo Conte - ora il destino della legislatura è nelle mani di Salvini : Il Governo Lega-Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte premier e Paolo Savona ministro (ma non dell'Economia), potrebbe partire a...

Governo - adesso rispunta il nome di Conte : Salvini e Di Maio sanno che il terreno di scontro è Paolo Savona all'Economia. E da qui ripartono: il leader grillino propone per il 'prof anti-euro' un altro ministero ; il segretario del Carroccio ...

Di Maio rilancia il Governo Conte : 'Savona dentro ma non al Tesoro'. Colle valuta con 'grande attenzione'. Salvini : ci penso ma no a ... : 'Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell'Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello europeo ...

Indietro tutta. Cottarelli in stand by - si riprova il Governo Conte. M5s a Lega : 'Con Savona - ma non all'Economia' : Torna l'ipotesi di un esecutivo politico Lega-M5s. Tutto ruota ancora intorno al nome dell'economista anti-euro, bocciato dal Quirinale domenica sera. Il capo politico 5 Stelle al leader leghista: ...

Indietro tutta. Cottarelli in stand by - si riprova il Governo Conte. Di Maio a Salvini : 'Con Savona - non all'Economia' : Torna l'ipotesi di un esecutivo politico Lega-M5s. Tutto ruota ancora intorno al nome dell'economista anti-euro, bocciato dal Quirinale domenica sera. Il capo politico 5 Stelle al leader leghista: ...

Governo ultime notizie - Di Maio : “Conte con Savona ma non al Mef”/ Attesa Colle e Cottarelli : Salvini medita : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:07:00 GMT)

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il Governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...