Governo Conte | il commento di D’Alema | “Protagonisti confusi e vicenda ridicola Ora

Domani alle 16 il giuramento del Governo Conte : Roma, 31 mag. , askanews, In serata Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Giuseppe Conte di formare il governo , questi ha presentato la lista dei ministri al presidente. Domani alle 16 è ...

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Vertice Salvini-Di Maio. Ok Governo politico : Tria all'Economia - Savona agli Affari Ue. Cottarelli rimette il mandato - Conte richiamato : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Questa l'intesa definitiva che è emersa dal lungo confronto fra Matteo Salvini e Luigi Di ...

Governo : nuovo accordo Di Maio-Salvini. Conte al Quirinale alle 21 : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Di Maio rilancia sul Governo: 'Savona in un altro ministero'. Colle valuta con attenzione Governo: tempi stretti per squadra 'snella', lista in 24 ore Governo, ...