Governo Conte | ecco chi sono veramente i ministri | il prof leghista | il montiano Moavero

Governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri | : Di Maio al Mise-Lavoro e vicepremier, Salvini al Viminale e vicepremier, Savona agli Affari Europei, Tria all’Economia, Toninelli alle Infrastrutture, Moavero agli Esteri. Cottarelli rimette il mandato al presidente della Repubblica: «La formazione di un Governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni»

È nato il Governo Conte. Ecco tutti i ministri : E' stato l'incarico più breve della storia della Repubblica italiana. Ma in fondo, dopo 86 giorni in cui di stranezze se ne sono viste di ogni tipo, anche questo ha una sua logica. Giuseppe Conte ha ricevuto il secondo incarico nel giro di una settimana, e stavolta lo ha portato a termine con succes

Tutti i ministri del Governo Conte : <br>domani il giuramento al Quirinale : Il Governo di Giuseppe Conte è diventato realtà. Manca ancora il giuramento - previsto per la giornata di domani - ma lo storico accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è stato raggiunto e la lista messa a punto insieme a Conte è stata approvata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.L'economista Paolo Savona non è stato eliminato dall'elenco, ma è finito al Ministero degli Affari Europei, mentre al Ministero dell'Economia si è ...

Governo Conte - Salvini : “Speriamo non ci siano altre sorprese”. Di Maio esce di casa col sorriso : “Ci abbiamo lavorato tanto, speriamo non ci siano altre sorprese”. Sono le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, all’arrivo a Linate, in merito all’accordo sul nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Luigi Di Maio, invece, è stato intercettato dai cronisti fuori casa. “Non vi dico niente, ne parliamo domani” ha detto sorridendo. L'articolo Governo Conte, Salvini: “Speriamo non ci siano ...