Governo Conte | ecco chi sono veramente i ministri | dal prof leghista all’Istruzione al

Governo M5S-LEGA - ULTIME NOTIZIE - CONTE E' PREMIER/ 18 ministri - 5 donne nella squadra : GOVERNO live, ULTIME NOTIZIE: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:15:00 GMT)