Governo | Conte al vertice Salvini-Di Maio

Governo - Giovanni Tria all'Economia. Vertice Salvini-Di Maio-Conte. Scontro su FdI nel Governo : Nuovo incontro a Montecitorio tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio a cui si è poi aggiunto Giuseppe Conte. La riunione, a quanto si...

Governo - vertice Salvini-Di Maio : poi incontro con Conte e Meloni : Matteo Salvini, tornato di corsa a Roma dopo aver annullato gli impegni elettorali in Lombardia, sta incontrando ora Luigi Di Maio. Poi è previsto un vertice anche con Giuseppe Conte e Giorgia...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>Vertice con Conte e Meloni a Roma : 13.30 - Dalle notizie che trapelano da Montecitorio, sembra che il MoVimento 5 Stelle si sia opposto all'ipotesi di un ministero a un esponente di Fratelli d'Italia.13.13 - Di Maio è arrivato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni. Anche Salvini sarebbe arrivato da qualche minuto.12.08 - Da ambienti Lega e M5s si apprende che dovrebbe tenersi a breve un vertice tra Di Maio, Salvini, il suo vice Giorgetti e il professore Giuseppe Conte ...

Ore decisive per il Governo : possibile un vertice Salvini-Conte-Di Maio e Meloni : Il segretario della Lega sta valutando la proposta di Di Maio per un governo Conte con Savona non all'Economia. Intanto Piazza Affari positiva e spread in discesa indicano che i mercati per ora scommettono sull'accordo

Governo - Salvini cambia tutto? Può saltare anche Conte Video : 3 Ormai si viaggia a vista, minuto per minuto. Al Quirinale il via vai di persone non è mai stato così frenetico come in questa lunga parentesi di non Governo. Ieri doveva essere la giornata decisiva per interrompere l’impasse ma, nel momento stesso in cui Carlo Cottarelli attendeva l’apertura della porta di Sergio Mattarella, è arrivato l’ennesimo colpo di scena. Luigi Di Maio, con una mossa quantomeno sospetta per tempistiche e ...

Conte e il «ritorno» al Governo Al Corriere : «Di "no euro" non si è mai parlato» Video : di Nino Luca Il professore rassicura che non si è mai parlato di “no euro”». Ma non risponde sul ritorno al Colle

Governo : Conte a Firenze fa lezione : Stamani è stato sostituito da un suo assistente per la prima ora - In quella che si annuncia una nuova giornata di incontri incrociati e di trattative, Giuseppe Conte stamani è arrivato a Firenze per ...

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5s col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Governo : per Conte niente lezione a Firenze : Stamani è stato sostituito da un suo assistente - In quella che si annuncia una nuova giornata di incontri incrociati e di trattative, il premier designato Giuseppe Conte stamani non è a Firenze. Il ...

Governo - ancora un tentativo di Lega e 5s. Salvini torna a Roma per incontro con Di Maio. Conte - niente lezione a Firenze : Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte con Paolo Savona non più all'Economia. Da Salvini - oggi a Roma dopo aver annullato una tappa in Lombardia del suo infinito tour elettorale -...

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : Governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...

Governo Conte o governo Cottarelli? : Di Maio sta provando di nuovo a convincere Salvini ad appoggiare un governo politico, se non ci riuscirà è pronto il "governo neutrale" di Mattarella: tutte le notizie, man mano che arrivano The post governo Conte o governo Cottarelli? appeared first on Il Post.