Governo | contatti Di Maio-Salvini dopo nuova proposta su Savona

Governo M5s-Lega - il peso di Berlusconi : “Con Salvini contatti mai interrotti”. Il leader della Lega pronto alle elezioni : Altro che ombra. Altro che sospetti. La figura di Silvio Berlusconi non è solo proiettata sulle trattative per il contratto di Governo alle quali partecipano Movimento Cinque Stelle e Lega. E’ più di un convitato di pietra: è un punto di riferimento. Tanto che ieri, dopo giorni e notti di tavoli di lavoro e prima delle consultazioni al Quirinale che a sentire gli esponenti grillini e leghisti parevano quasi decisive, Matteo Salvini è ...

Governo : al via i contatti - Salvini e Di Maio si incontrano alla Camera «Significativi passi avanti» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader della Lega e quello dell'M5S: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. Da Forza Italia Licia Ronzulli sottolinea: «Vogliamo mani libere, nessuna astensione benevola»

Governo : Renzi - mai contatti con Di Maio : "A differenza di quanto riportato ancora oggi da alcuni quotidiani, Matteo Renzi non ha mai incontrato né si è mai sentito con Luigi di Maio. Tra i due non ci sono stati dopo il 4 marzo né contatti, ...

Governo - Salvini riallaccia i contatti con Di Maio. Ora il centrodestra rischia lo strappo : La prospettiva di un «Governo salvagente» — così lo chiamano i leghisti — basato soltanto sui 5 Stelle e la sola Lega

Governo - Berlusconi "ricuce" : "Il leader del centrodestra è Salvini - no contatti con il Pd" : "Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è il nostro leader". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando lo stato di salute della coalizione. Per quanto riguarda le voci su un'apertura al Pd, il presidente di Forza Italia ha precisato: "Non ho mai detto di voler formare un Governo coi voti dem"

