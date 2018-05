Governo | c' è l' intesa Lega-M5s | Conte premier | Savona alle Politiche Ue | Tria

Lega-M5S : c'è l'intesa di Governo. Conte premier : Raggiunto l'accordo di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Lo hanno sottoscritto i tre protagonisti dell'intesa, dopo l'incontro nei giardini di Montecitorio immortalato in questa foto trasmessa da La 7 durante la maratona di Mentana. Confermati Giuseppe Conte presidente del consiglio, Luigi Di Maio al lavoro e sviluppo economico e Matteo Salvini al ministero dell'Interno. Di Maio e Salvini saranno anche vicepresidenti del consiglio. Savona ...

Intesa Di Maio-Salvini 'Ci sono le condizioni per un Governo politico'. Conte premier - Tria all Economia : La riunione ha prodotto questo schema: all'Economia il professor Giovanni Tria , presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di ...

M5S-Lega - intesa per Governo politico : Conte premier. Tria all'Economia. Savona Affari Ue - Moavero agli Esteri. : «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S Lega». Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei...

Governo - c'è l'intesa Salvini-Di Maio : Paolo Savona si sposta alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri : Nota congiunta dei due leader: ci sono le condizioni per un Governo politico. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Governo Lega M5S FDI : si parte con la triplice intesa? : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, dopo aver chiesto a gran voce l’impeachment per Mattarella a causa del veto applicato su Paolo Savona, cambia improvvisamente idea, ritira la messa in stato d’accusa, fa un passo indietro sul nome del professore cassato e si dice disponibile al dialogo col Colle per far ripartire subito la trattativa per il Governo Lega M5S. Matteo Salvini, però, davanti a questa ipotesi era stato molto chiaro: “Di ...

Governo - Conte alle 19 al Colle : intesa su Savona o rischio di tornare al voto : Il premier incaricato salirà al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. L’ultimo tentativo di mediazione sul ruolo dell’economista ostile alle politiche Ue

Governo : Di Maio : 'Il premier dovrà essere persona amica del popolo'. Aperti i gazebo per votare intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di Governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Governo - Milly Carlucci : “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo : cancro e pesci. Vanno d’accordo” : Per capire come andrà a finire tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nell’eventuale prossimo Governo, Milly Carlucci, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ricorre alle stelle: “Di Maio è del cancro, Salvini dei pesci. L’unione tra i due è positiva: il segno dei pesci è stimolato dalle proposte del cancro”. L'articolo Governo, Milly Carlucci: “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo: cancro e pesci. ...

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal Governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento Lega-M5S. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a...

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...