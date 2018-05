Governo | Calenda | teatrino vergognoso | Salvini-Di Maio apprendisti stregoni

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo : Calenda - resistenza civile a Lega-M5S - no paura voto : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “L’agenda Salvini/Di Maio e’ oramai chiara, mira a portare l’Italia fuori dall’Europa e dall’Occidente distruggendo le istituzioni e 70 anni di storia. Bisogna creare un fronte civile di resistenza a questo progetto mobilitando il paese. E non aver paura delle elezioni”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda che ribatte poi così a un utente che lo sollecita sulla questione ...

Ilva - Calenda : Governo pronto ad aiutare : 13.50 Sull'Ilva "il governo tramite l'amministrazione straordinaria è disponibile a mettere sul piatto ulteriori risorse per chiudere nelle prossime ore". Così il ministro dello Sviluppo. Calenda aggiunge: "Negoziare si può e si deve",ma occorre far "presto"; l'azienda "finirà la cassa a luglio e ricominciare da capo o seguire chi propone soluzioni irrealizzabili rischia di provocare una chiusura tutt'altro che progressiva". Nazionalizzare ...

Governo - Calenda : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente - è solo chiacchiera elettorale” : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non succederà, è tutta chiacchiera elettorale”. Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, all’uscita dall’assemblea di Confindustria, sull’ipotesi che l’ipotetico Governo Lega-M5s realizzi sia la flat tax sia il reddito di cittadinanza. L'articolo Governo, Calenda: “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente, è solo chiacchiera ...

Governo : Calenda - per molti cittadini Stato è come fantacalcio : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nessun italiano che ha votato Lega e M5S affiderebbe la propria attività e finanze a sprovveduti senza arte ne parte. Però gli affidano lo Stato. Perché per molti cittadini lo Stato è cosa diversa da loro. E ci si può divertire come con il fantacalcio”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.Rispondendo ad un utente che successivamente manifestava critiche per il tweet ...

Contratto di Governo : il Calenda dimenticato : Di Industria 4.0 nelle bozze di Contratto filtrate sui media non si parla. Ma Industria 4.0 è già concretamente "flat tax" e "reddito di cittadinanza". GIORGIO VITTADINI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 05:58:00 GMT)Il fisco dei sogni (e degli incubi) di Salvini e Di Maio, di G. CreditQuello che Marx non sapeva, di G. Vittadini

Governo : Calenda - giornata non monotona - Raggi e Emiliano i miei eroi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Anche oggi giornata non monotona in Italia: i miei eroi Raggi e Emiliano propongono rispettivamente pecore tagliaerba e viaggi spaziali per burrate salentine. Grillo ci manda a quel paese tutti mentre prepara il tonno e Borghi dà la scalata alla Bce. Ed è solo mercoledì”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Governo: Calenda, giornata non monotona, Raggi e ...

Governo : Calenda - mobilitazione Pd e tutti quelli che hanno a cuore Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Qui non è più questione di chi è o non è il leader. E la mobilitazione non deve essere solo del @pdnetwork ma di tutte le forze sociali, culturali e politiche che hanno a cuore storia, valori e identità del nostro paese”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, mobilitazione Pd e tutti quelli che hanno a cuore Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo Governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Ilva - salta la trattativa con i sindacati Calenda : dossier al futuro Governo : Le trattative tra ArcelorMittal e sindacati sul piano industriale per Ilva sono saltate e il dossier passa ora al prossimo Governo. Lo ha confermato il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del Governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...