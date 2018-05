Governo | arriva Fraccaro | ‘profeta’ della democrazia diretta

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. Il nodo è ingresso Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato alla Camera l’incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione Arriva al termine dell’incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sta valutando la proposta lanciata nel tardo pomeriggio di ieri da Luigi Di Maio. I due leader dovrebbero ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Governo - diretta : Salvini cancella i comizi e torna a Roma. Arriva anche la Meloni. M5s : “Ok a Fdi - se segue il contratto” : Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il Governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti ha annunciato in mattinata che il segretario non avrebbe partecipato alla prima tappa degli ...

Governo - Cottarelli è arrivato al Colle per presentare la sua squadra : Teleborsa, - E' tutto pronto al Quirinale per l'incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il premier incaricato Carlo Cottarelli che ha con sé la lista dei ministri ed un ...

Niente consultazioni - pochi ministri - tempi da record : arriva il Governo Cottarelli : Un governo snello, con pochi ministri, messo in pista in tempo record senza ulteriori consultazioni. Carlo Cottarelli non ci ha pensato è al lavoro da domenica sera, quando intorno alle 21 è stato convocato dal Colle per ricevere l’incarico lunedì. Dopo il colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha avviato subito la macchina per la f...

Di Maio in tv : no a un Governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...

Di Maio in tv : no a un Governo nato in provettaIl Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da SavonaSalvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Governo : Zaia - con Cottarelli uomo del Fmi arriva la troika : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) - "Cottarelli è un uomo del Fondo Monetario, con lui arriva la troika. Bene, siamo commissariati". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un sopralluogo dell'Anas, a Ponte della Priula (Tv). Ai giornalisti che gli ricordavano lo stop a Gratteri, dato da Napo

Cottarelli riceve l’incarico per formare il Governo : “Se non arriva la fiducia - elezioni dopo agosto” : dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, Carlo Cottarelli ha accettato l’incarico dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di tentare di formare il governo....

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai Senza riforme arriva la Troika" L'intervista ad Affaritaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai Senza riforme arriva la Troika" Ecco che cosa diceva un mese fa : Dal deficit all'euro passando per le tasse: un mese fa Carlo Cottarelli, ora premier in pectore, spiegava ad Affaritaliani.it la sua ricetta per l'Italia. Ecco l'intervista, che a posteriori è quasi un programma di governo Segui su affaritaliani.it