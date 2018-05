Governo | ancora un tentativo di Lega e 5s Calenda ' Spingono l Italia verso il default'

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai chiusa'. Al Colle ancora tempo per un Governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...

Il Governo Cottarelli è pronto - ma si lavora ancora a una soluzione politica : Ultime ore concesse alle forze politiche per dar vita ad un esecutivo che non sia tecnico o di transizione. Carlo Cottarelli fa sapere che la lista dei suoi ministri è già lì, sul tavolo di Sergio Mattarella, ma che attenderà - d'accordo con il Capo dello Stato - fino a domani prima di sciogliere la riserva. Lega e M5S hanno ancora lo spazio per trovare una soluzione. La giornata politica si ...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per Governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

Governo - le parole di Oettinger non sono una svista. Ma l’Italia non è (ancora) la Grecia : Quando nel 2012 lanciai il primo rudimentale appello contro il rischio di “finanziarizzazione della democrazia”, ero già consapevole che un giorno taluni rappresentanti della leadership europea si sarebbero sentiti in diritto di reputare accettabile che le popolazioni dovessero sostanzialmente sottomettersi al volere dei mercati, e che qualsiasi scelta elettorale alternativa è destinata ad essere punita con l’innalzamento dello spread. È ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Lega-M5s : il programma convince ancora? Per il 32% è l'unico possibile : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori.

Il Governo Cottarelli non c'è ancora Cresce l'ipotesi di elezioni già a luglio : Secondo le agenzie e i giornalisti presenti ci sono problemi con la lista dei ministri che Cottarelli avrebbe dovuto presentare a Mattarella. I due si rivedranno mercoledì mattina per un nuovo ...