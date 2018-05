Governo | all’Economia il consigliere economico di Brunetta Giovanni Tria Critico della

C’è l’accordo per il Governo Lega-M5S : Conte “torna” premier - Giovanni Tria all’Economia : «Ci sono condizioni per esecutivo politico M5s-Lega». l’accordo per il governo giallo-verde è fatto e ora tornerà all’attenzione del Quirinale. Una nota comune firmata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa nella serata di giovedì, al termine di una nuova giornata di negoziato, chiarisce il significato politico della giornata....

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini-Conte. Ipotesi accordo : all’Economia Tria - agli Esteri Moavero - agli Affari Ue Savona : Giovanni Tria ministro dell’Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari europei. E’ lo schema su cui si basa l’Ipotesi di accordo tra M5s e Lega per la lista dei ministri da riformulare e consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi si conferma la presenza di Savona nel Governo in una posizione peraltro non marginale (perché terrebbe i rapporti con l’Unione Europea a nome ...

La proposta di Di Maio : “Savona al Governo ma non all’Economia”. Salvini : “Ci penso” : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». Immed...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo.