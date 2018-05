Google Lens e Google Calendar diventano più utili con i nuovi aggiornamenti

Cos’è e come funzione Google Lens? Smartphone compatibili e tutti i passaggi per attivarlo : Da un paio di giorni Google Lens è sbarcato in Italia. Di che cosa si tratta? come funziona e per quali dispositivi è compatibile? Ancora, ci sono determinati passaggi da compiere per facilitare l'attivazione della nuova funzione sui device ancora non raggiunti? Tutte le informazioni del caso sono servite per i nostri lettori in questo articolo. Google Lens è una funzione che attraverso l'assistente vocale Google Assistant consente di ...

Google Lens Arriva In Italia : Cosa E' - Come Funziona - Come Si Usa : Google Lens parla finalmente Italiano: iniziato il rilascio in Assistant per diversi smartphone. Google Lens in rollout in Italiano, Spagnolo, Tedesco, Portoghese e Francese. Download Google Lens in Italiano: Come usarlo al meglio, a Cosa serve Come usare subito Google Lens in Italia Google Lens, Come si attiva il riconoscimento intelligente delle immagini su Android.

(Foto: Google) All'inizio di maggio Google aveva anticipato un aggiornamento dei suoi algoritmi di riconoscimento delle immagini che da dempo ormai sono alla base del servizio Google Lens. La piattaforma, annunciava l'azienda, avrebbe presto iniziato a riconoscere oggetti in tempo reale su una buona fetta degli smartphone provvisti dell'Assistente Google. Ebbene il momento è arrivato: la novità è in fase di rilascio su tutti i

A qualche settimana di distanza dalla presentazione tenutasi al Google I/O 2018 la nuova versione di Google Lens incomincia ad approdare sui primi dispositivi. Aggiornamenti al design dell'interfaccia e un bell'insieme di nuove funzionalità sono alla base dell'update in questione che risulta essere già disponibile per vari utenti.

Sul palco del Google I/O 2018 non poteva mancare uno spazio riservato a Google Lens. Il rivoluzionario servizio di Big G, oltre a entrare a far parte dell'app fotocamera stock di vari dispositivi, godrà a breve di nuove funzionalità particolarmente interessanti come il riconoscimento del testo e l'analisi in tempo reale.

