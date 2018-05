Google fa un passo verso l’indipendenza con Google Pixel 3 e Pixel 3 XL 

Google e Oracle : altro passo della battaglia legale per l'uso del software Java su Android : È una causa giudiziaria che dura da 8 anni. Una prima sentenza era favorevole a un "fair use" del software di Oracle su Android come previsto dalla legge federale Usa sul copyright. In appello il tribunale ha riportato la contesa al punto di partenza. La richiesta è di 9 miliardi di dollari di danni