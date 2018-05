Golf | Open d’Italia 2018 | le dichiarazioni Francesco Molinari | “L’inizio è positivo ma

(Di giovedì 31 maggio 2018) La prima giornata dell’d’Italia è stata tutto sommato positiva per, che ha chiuso il round in 13esima posizione. Sensazioni confermato anche da Chicco, nelleai microfoni di Sky Sport. “L’inizio è stato abbastanza buono. Sono stremato, stravolto. Ho bisogno di riposare e recuperare“.ha poi analizzato la sua giornata. “Nella prima metà ho giocato bene, ma nella seconda ero piatto, in alcuni punti potevo fare di più ma ho accusato la stanchezza. Ma va bene così. Mi do un 7 pieno. Il -5 va bene e il gioco è stato buono, sono rimasto comunque sempre in controllo. Girare anche oggi senza bogey è“. Stanchezza che deriva dal recente successo a Wentworth. “È stata una settimana bellissima ma impegnativa, mentalmente mi ha prosciugato. Anche ieri la Pro-Am è finita tardi e stamattina ho ...

Golf - Open d'Italia 2018 : Francesco Molinari e Matteo Manassero 13esimi dopo il primo giro. In tre al comando : L'Open d'Italia è scattato quest'oggi sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago. Uno dei protagonisti più attesi era ovviamente Francesco Molinari, ancor di più dopo la vittoria della scorsa settimana. Chicco non ha deluso, chiudendo la prima giornata in 66 colpi, -5, un punteggio positivo, che gli vale la 13esima posizione, considerando anche la settimana piuttosto movimentata da cui il torinese è reduce, per ...

Golf – La Rolex Pro Am ha anticipato l'Open d'Italia al GardaGolf Country Club : La Rolex Pro Am al team di Padraig Harrington. Domani al GardaGolf prende il via il 75° Open d'Italia con un field di grandi campioni e con Francesco Molinari a caccia di uno storico tris. Difende il titolo Tyrrell Hatton La Rolex Pro Am ha anticipato sul percorso del GardaGolf Country Club il 75° Open d'Italia (31 maggio-3 giugno), evento principale del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf e secondo torneo stagionale delle ...

Golf : Francesco Molinari tenta la tripletta all'Open d'Italia : Infatti, oltre a Tiger, ci sono il numero uno del mondo Justin Thomas e il numero due Dustin Johnson. Da citare fuoriclasse europei del calibro di Rory McIlroy, Justin Rose, Henrik Stenson. Fra gli ... : Infatti, oltre a Tiger, ci sono il numero uno del mondo Justin Thomas e il numero due Dustin Johnson. Da citare fuoriclasse europei del calibro di Rory McIlroy, Justin Rose, Henrik Stenson. Fra gli ...

Golf – Open d'Italia - Molinari e Manassero carichi in vista della 75ª edizione che scatterà giovedì : Le dichiarazioni di Francesco Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Tyrrell Hatton e Ian Pouler a poche ore dall'inizio del 75° Open d'Italia Alla vigilia del 75° Open d'Italia, che si svolgerà da domani giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, le dichiarazioni in sala stampa di cinque attesi protagonisti. FRANCESCO Molinari "Sono felicissimo di essere qui e spero, ...

Golf - US Women's Open 2018 : Sung Hyun Park prova a difendere il titolo - Pernilla Lindberg per il riscatto del Vecchio Continente : Il secondo Major stagionale va in scena a Shoal Creek, in Alabama. Lo US Women's Open terrà banco tra giovedì 31 maggio e domenica 3 giugno sul percorso par 72 dello Shoal Creek Golf and Country Club e vedrà la partecipazione delle migliori rappresentanti al mondo del Golf femminile. Un anno fa a trionfare fu la sudcoreana Sung Hyun Park, nuovamente tra le favorite per la vittoria finale e pronta al bis in terra statunitense. Ma i padroni ...

