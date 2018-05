Golf | Francesco Molinari tenta la tripletta all' Open d' Italia

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari a caccia di uno storico tris - Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood i suoi principali rivali : Sogni dipinti d’azzurro in occasione della 75^ edizione dell’Open d’Italia, il più importante torneo italiano di Golf, che quest’anno andrà in scena in primavera, da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno, sul percorso par 72 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Francesco Molinari, infatti, andrà a caccia di uno storico tris nel torneo che gli ha regalato le soddisfazioni più grandi in carriera e si ...

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli italiani in gara. Francesco Molinari per proseguire il momento d’oro - attesa per Manassero e Bertasio : Scatta l’Open d’Italia e l’attesa è, di conseguenza, per i giocatori di casa. Saranno in 13 (ma c’è ancora un ultimo invito da assegnare) a sostenere i colori azzurri al GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, capeggiati da Francesco Molinari, reduce dal prestigioso trionfo di Wentworth, dove Chicco è riuscito finalmente a portare a casa il torneo più prestigioso del tour europeo, là dove ha sempre brillato ma dove gli ...

Golf - BMW PGA Championship 2018 : quanti soldi ha vinto Francesco Molinari? Trionfo ricchissimo - montepremi da urlo : Francesco Molinari ha conquistato il BMW PGA Championship, prestigioso torneo inserito nell’European Tour di Golf. L’azzurro si è letteralmente scatenato in Inghilterra e grazie a un ultimo giro strepitoso è riuscito a sconfiggere Rory McIlroy, grande stella internazionale che si è dovuto arrendere ai colpi dell’italiano. Non c’è soltanto la gloria per il 35enne perché la vittoria odierna garantisce anche un pesantissimo ...

VIDEO Francesco Molinari vince il BMW PGA Championship! Gli highlights della gara - che impresa del Golfista : Francesco Molinari ha vinto il BMW PGA Championship, prestigioso torneo dell’European Tour 2018. Il golfsta torinese si è imposto sul percorso del Wentworth Club nel Surrey (Inghilterra) sconfiggendo la stella Roy McIlroy durante l’ultimo giro. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Francesco Molinari. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Golf – Uno straordinario Francesco Molinari domina nel Bmw Pga Championship : Nel giro finale Francesco Molinari ha avuto ragione su Rory McIlroy. La sua grandissima prestazione sottolineata dalle ultime 44 buche senza bogey. Si è ben difeso Matteo Manassero (27°) Uno straordinario Francesco Molinari ha dominato nel BMW PGA Championship, torneo equiparato praticamente a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che ha anticipato di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (GardaGolf, 31 ...

Golf - European Tour 2018 : FRANCESCO MOLINARI - SEI UNICO! Trionfo da sogno nel BMW PGA Championship davanti a Rory McIlroy : Splendido, ineguagliabile, formidabile FRANCESCO MOLINARI. Il fuoriclasse italiano trionfa nel BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. L’azzurro è tornato alla vittoria una settimana prima del torneo a lui più caro, l’Open d’Italia, in occasione del quale il 18 settembre ...

Golf – BMW PGA Championship : show di Francesco Molinari - raggiunto McIlroy in testa alla classifica : Grazie al miglior score di giornata, Francesco Molinari conquista la vetta della classifica del BMW PGA Championship insieme a Rory McIlroy Un grande Francesco Molinari (203 – 70 67 66, -13), autore con 66 (-6) colpi del miglior score di giornata, ha raggiunto il nordirlandese Rory McIlroy (203 – 67 65 71) in vetta alla classifica del BMW PGA Championship, evento equiparato a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari stellare! In testa al BMW PGA Championship con Rory McIlroy : Francesco Molinari fantasmagorico nel terzo giro del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. L’azzurro è al comando della leaderboard quando manca soltanto una tornata al termine del prestigioso torneo e condivide la vetta con il fuoriclasse irlandese Rory McIlroy, preservando un ...

Golf – BMW PGA Championship : grande rimonta di Francesco Molinari e Manassero : Eurotour: nel BMW PGA Championship gran rimonta di Francesco Molinari e Manassero. Si è portato al comando il nordirlandese Rory McIlroy ed è rimasto tra i top ten Nino Bertasio Il nordirlandese Rory McIlroy ha preso il comando con 132 (67 65, -12) colpi, grazie a un 65 (-7) miglior score di giornata, nel BMW PGA Championship (European Tour), evento equiparato a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una ...

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship - Francesco Molinari e Nino Bertasio nella top ten : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Il fuoriclasse nordirlandese ha spazzato via gli avversari nel secondo round, chiudendo il giro in 65 colpi (-7) e piazzando quattro birdie consecutivi tra le buche 12 e 15, un vero e proprio missile che si è ...

Golf - European Tour 2018 : Belgian Knockout al debutto - Andrea Pavan e Francesco Laporta provano a stupire : Una grande novità andrà a contrassegnare l’European Tour 2018. Debutta il Belgian Knockout, che andrà in scena tra giovedì 17 e domenica 20 maggio sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. Una realtà nuova, dunque, va ad innestarsi nel più importante circuito europeo del Golf. E sono tanti i protagonisti internazionali della disciplina che prenderanno parte al torneo in Belgio. I padroni di casa ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Joakim Lagergren batte al playoff Mike Lorenzo-Vera. Settimo Francesco Laporta! : Joakim Lagergren si è aggiudicato il Rocco Forte Sicilian Open. Lo svedese ha trionfato sul percorso del Verdura Resort di Sciaccia (Agrigento), battendo al playoff il francese Mike Lorenzo-Vera. Lagergren partiva con due colpi di svantaggio rispetto al transalpino, ampiamente recuperati dopo le prime nove, chiuse con quattro birdie. Lo svedese si è così messo al comando, ma ha perso un colpo alla 14. Lorenzo-Vera, al contrario, ha vissuto una ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Mike Lorenzo-Vera balza al comando a un giro dalla fine. Bene Andrea Pavan e Francesco Laporta! : Cambio della guardia in testa al Rocco Forte Sicilian Open 2018. A un giro dalla fine al comando della classifica troviamo il francese Mike Lorenzo-Vera, balzato in vetta al leaderboard al termine di una giornata da incorniciare, in cui ha piazzato ben otto birdie senza alcun colpo perso. Un round in 63 che gli ha così permesso di diventare leader con 18 buche da giocare, con un totale di -15 e due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Domani ...