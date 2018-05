Gli Usa annunciano i dazi all' Europa Ue | «Siamo pronti a ogni scenario»

Dazi - l'annuncio deGli Usa : da mezzanotte scattano quelli con la Ue : La misura rischia di colpire duramente anche l'economia italiana, che vende agli States merci per circa 50 miliardi l'anno. I Dazi graveranno infatti su prodotti quali acciaio e alluminio che ...

Gli Usa annunciano i dazi all'Europa : I dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Canada e Messico scatteranno dalla mezzanotte di Washington. Lo ha annunciato il segretario al commercio Usa Wilbur Ross.Gli Stati Uniti hanno quindi deciso di non prorogare l'esenzione temporanea concessa all'Unione europea fino a mezzanotte di giovedì e di applicare imposte del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.L'Unione Europea risponderà in modo "deciso e ...

USA - crescono oltre le attese i consumi delle famiGlie americane : Teleborsa, - Accelerano i consumi delle famiglie americane, risultando superiori alle aspettative, mentre sul fronte dei redditi si rileva una crescita in linea con le previsioni. Secondo il Bureau of ...

VENETO Sono venete le due scienziate premiate neGli Usa per le loro ricerche contro il cancro : Due scienziate venete saranno tra i settanta giovani oncologi provenienti da tutto il mondo che riceveranno il Merit Award per le loro ricerche. Le ricercatrici rispondono al nome di Francesca Battaglin , 33 anni, , dell'Istituto Oncologico VENETO di Padova, e di Luisa Carbognin , 34 ...

Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui mercati Ue e Usa : Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept "green" che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all'economia ...

Arezzo - stupra la moGlie dopo averla scoperta con l'amante/ Violenta aggressione : ecco i capi d'accusa : Arezzo, stupra la moglie dopo averla scoperta in auto con l'amante: prima li picchi entrambi e poi a casa abusa di lei. Arrestato 37enne: sostiene che lei "era consenziente"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:28:00 GMT)

Nina Moric chiede scusa su Instagram : “DaGli errori si impara” : Nina Moric chiede scusa su Instagram dopo le polemiche che l’hanno travolta nei giorni scorsi, spiegando: “Dagli errori si impara”. La modella croata non è entrata nella casa del Grande Fratello 15, ma è stata senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti indiscussi di questa edizione del reality. Nina ha attraversato la porta rossa per un confronto con il fidanzato Luigi Mario Favoloso e si è ritrovata, suo malgrado, al ...

Pensioni : Susanna Camusso contro la Legge Fornero - il problema deGli esodati : Mentre perdura tuttora la crisi istituzionale italiana, continua il dibattito sull'argomento Pensioni, con interventi di varie personalità a sostegno della necessità di interventi correttivi all'attuale sistema. Susanna Camusso, dichiarazioni contro Legge Fornero e Jobs Act Secondo quanto recentemente dichiarato dalla leader della CGIL, sia la Legge Fornero che il Jobs Act rappresentano una vera e propria rottura con il mondo del lavoro. In ...

Conti correnti online in Italia : si usano ancora poco. Tra Gli ultimi in Europa : Conti correnti online più convenienti dei Conti tradizionali ma ancora poso diffusi in Italia: ultimi dati e chi li sua maggiormente

Ricerca - Gli esperti : “La terapia riduce la proteina che causa la malattia di Huntington” : Si è conclusa con una tavola rotonda in streaming nazionale la giornata che ha acceso i riflettori sulla malattia di Huntington. Pazienti, familiari e medici si sono confrontati sulle nuove frontiere terapeutiche, che potrebbero cambiare in meglio la vita di circa 6.000 persone in Italia colpite dalla patologia. La manifestazione, organizzata da Huntington Onlus, la rete italiana della malattia di Huntington, ha visto protagonista l’Irccs ...

La rete Iliad soffre di un grosso problema causato daGli IP francesi : Difficile dire quanto grave possa essere un problema del genere, anche perché la gravità è più che mai soggettiva come vedremo, sta di fatto però che può essere una noia non da poco, soprattutto in alcuni casi. L'articolo La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi proviene da TuttoAndroid.

Un'edizione speciale di New Nintendo 2DS XL in esclusiva nei negozi GameStop neGli USA : Così come ogni eroe che si rispetti ha bisogno del suo scudo, ci fa notare MyNintendonews, ogni videogiocatore degno di tale nome ha bisogno di una console portatile che assomigli ad uno scudo, e Nintendo 2DS XL in questo caso ci viene prontamente in contro.L'edizione speciale del 2DS XL Hylian Shield Edition ricorda l'iconico scudo di Link che abbiamo potuto vedere in The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, e sarà disponibile nei negozi ...

Babchenko è vivo - giornalista anti-Putin in conferenza/ Messa in scena 007 ucraini "Chiedo scusa a mia moGlie" : Kiev, ucciso giornalista russo dissidente Arkady Babchenko? No, si presenta in conferenza stampa: finta 007 Ucraina per sfuggire ad attentato dei servizi segreti russi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:55:00 GMT)