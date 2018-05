Gli smartphone soppiantano definitivamente la stampa cartacea

DropTicket permette di acquistare i biGlietti di sosta - trasporti e attrazioni direttamente dallo smartphone : DropTicket è un'applicazione che permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporto e attrazioni presenti nei dintorni grazie alla geolocalizzazione. Lo strumento offre la comodità di saltare le file presso i parcometri, dai rivenditori o all’ingresso delle attrazioni e di acquistare i biglietti direttamente con lo smartphone. L'articolo DropTicket permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporti e attrazioni direttamente dallo ...

Google Pixel 3 : nuovi dettaGli sul prossimo smartphone di punta made in Google : In questa prima metà del 2018 abbiamo già assistito alla presentazione di alcuni degli smartphone top di gamma più attesi dell’anno, dai nuovi Huawei P20 ai Galaxy S9 di Samsung fino al più recente OnePlus 6. Adesso l’attenzione degli appassionati del settore è rivolta alle novità Samsung in arrivo prossimamente con il suo prossimo phablet e la nuova generazione di prodotti Apple, ma intanto proseguono le indiscrezioni che vedono ...

Maturità 2018 - smartphone e tablet : ecco le regole per Gli studenti in vista deGli esami : Le regole per gli studenti . Prosegue la fase organizzativa della #Maturità2018 , già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di 'manuale ...

Il vero incubo deGli utenti italiani è esaurire la memoria dello smartphone : Secondo una ricerca svolta da Western Digital, gli italiani restano spesso senza memoria sui loro dispositivi mobili, ma sono poco propensi a eseguire regolari backup: potreste pentirvene, quindi forse è meglio prevenire. L'articolo Il vero incubo degli utenti italiani è esaurire la memoria dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

HMD Global conferma che tutti Gli smartphone Nokia saranno aggiornati ad Android P : HMD Global ha confermato che Android P è in arrivo su tutti gli smartphone Nokia, da Nokia 1 fino a Nokia 8 Sirocco, inclusi i nuovi Nokia 2.1, Nokia 3.1 e Nokia 5.1. L'azienda ha confermato che anche Nokia 2, Nokia 1 e il nuovo Nokia 2.1, quest'ultimi due con Android GO, riceveranno l'aggiornamento e beneficeranno di tutti i vantaggi del sistema operativo Android P. L'articolo HMD Global conferma che tutti gli smartphone Nokia saranno ...

Gli esperti hanno dimostrato quali sono Gli smartphone più resistenti - : Un team di esperti del sito Tom's Guide ha testato 12 smartphone dei migliori produttori, per trovare il modello più affidabile: è il Motorola Moto Z2 Force. Il modello è sopravvissuto alla caduta da ...

Unieuro sconta del 20% tutti Gli smartphone - PC e tablet fino al 3 Giugno : Unieuro sconta del 20% tutti gli Smartphone, notebook, tablet e tanti accessori di informatica fino al 3 Giugno 2018. Approfittatene, Huawei P20 Pro e molti altri in super offerta Incredibile sconto del 20% su tutti gli Smartphone, notebook e tablet da Unieuro Ancora Unieuro ed ancora una nuova promozione che vede il lancio della campagna SCONTO […]

Xiaomi Mi 8 sarà il primo smartphone con GPS a doppia frequenza e il miGliore dell’azienda in ambito fotografico : Lo Xiaomi Mi 8 sarà il primo smartphone a poter vantare un GPS a doppia frequenza. Scopriamo insieme su quali vantaggi potrà contare grazie a tale feature L'articolo Xiaomi Mi 8 sarà il primo smartphone con GPS a doppia frequenza e il migliore dell’azienda in ambito fotografico proviene da TuttoAndroid.

ePrice propone Gli “Sconti 5.0” con ribassi su smartphone Android e informatica : ePrice lancia gli "Sconti 5.0", validi per tutta la settimana su moltissimi prodotti di informatica e non: tra questi spuntano anche diversi ribassi su smartphone e tablet Android, andiamo a scoprire i più interessanti. L'articolo ePrice propone gli “Sconti 5.0” con ribassi su smartphone Android e informatica proviene da TuttoAndroid.

Dirac Panorama Sound promette una resa sonora superiore per Gli altoparlanti deGli smartphone : Con il lancio in Cina del nuovo Smartisan Nut R1 emergono vari dettagli relativi alla particolare tecnologia audio che esso stesso dispone per primo. Si chiama Dirac Panorama Sound ed è un sistema pensato per migliorare la resa sonora degli speaker degli smartphone e di coppie di altoparlanti posti a pochi centimetri di distanza. L'articolo Dirac Panorama Sound promette una resa sonora superiore per gli altoparlanti degli smartphone proviene ...

Su eBay torna il “Super Weekend” : ecco Gli smartphone Android in offerta : Per questi caldi giorni di primavera su eBay è tornato il "Super Weekend": fino a martedì 29 maggio saranno proposti sconti fino al 60% su smartphone Android, tra cui Honor 10, Huawei P20 Lite e Xiaomi Mi A1 L'articolo Su eBay torna il “Super Weekend”: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Può un genitore pensare più allo smartphone che ai fiGli? : Siamo arrivati al paradosso che i genitori pensano di più ai propri smartphone che ai figli? Beh, si e anche da parecchio tempo. Il tema di una bambina di seconda elementare, pubblicato dalla maestra su Facebook sta diventando virale, l’accusa verso la madre è chiara e non è la sola “denuncia” da parte dei bambini. Lo smartphone prima dei figli Sembra qualcosa di assurdo pensare che un oggetto, qualunque esso sia, possa ...

l'Honor 10 lo smartphone dal miGliore rapporto qualità/prezzo per il 2018? : Questo vale soprattutto quando si è interessati al mondo degli smartphone di fascia alta. Apple e Samsung dominano il settore con i loro dispositivi e altri produttori devono accontentarsi di ...

Xiaomi - oltre Gli smartphone un universo : droni - tracker e tanto altro : Attesa finita, Xiaomi è tra noi. L’azienda cinese si è presentata alla stampa italiana proponendo le sue novità e sabato mattina completerà l’entrata sul mercato nostrano inaugurando il primo negozio monomarca presso “Il Centro” di Arese. Già presente in Spagna (con quattro Mi Store, tre a Madrid e uno a Barcellona) dallo scorso novembre e sbarcata ieri in Francia, che insieme all’Italia rappresenta il secondo step ...