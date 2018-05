Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui mercati Ue e Usa

Via tutti Gli imballaggi - a Milano il primo 'naked shop' : In occasione dell'inaugurazione sarà inoltre presentata in anteprima la Turtle Jelly Bomb, una nuova bomba da bagno simbolo di una campagna globale che verrà presentata in tutti i negozi del mondo ...

Ambiente : nel 2017 riciclato il 75% deGli imballaggi in acciaio : L’Italia si conferma un’eccellenza nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, come barattoli per pomodori e scatolette per tonno, bombolette spray, tappi corona, latte, scatole per dolci e liquori, fusti, fustini e capsule per vasetti. Nel 2017 nel nostro Paese ne sono stati avviati al riciclo 361.403 tonnellate, un quantitativo sufficiente per realizzare ben 3.600 chilometri di binari ferroviari, in grado di collegare Bari e ...

I supermercati inglesi dicono stop aGli imballaggi in plastica - tutto riciclabile : I supermercati inglesi dicono stop agli imballaggi in plastica, tutto riciclabile La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l’inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua a leggere La svolta nella grande distribuzione britannica che ha aderito alla campagna contro l’inquinamento promettendo di ridurre e trasformare completamente il packaging.Continua ...

Salute : ecco come Gli imballaggi alimentari possono influenzare il nostro intestino : Gli imballaggi alimentari potrebbero influenzare negativamente il modo in cui opera l’apparato digerente, secondo una nuova ricerca della Binghamton University. Gretchen Mahler, professoressa associata di bioingegneria, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che le nanoparticelle di ossido di zinco, in dosi rilevanti rispetto a quello che si potrebbe mangiare normalmente in un pasto o in un giorno, possono cambiare il modo in cui l’intestino assorbe i ...

Packaging green - bando per imballaggi ecosostenibili : 35mila euro ai miGliori brevetti : ... Direttore Generale di Comieco Come sappiamo, la ricerca di una via ecosostenibile nella produzione degli imballaggi non riguarda solo il mondo della carta, ma anche l'ideazione di nuovi materiali, a ...