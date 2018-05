Gli ex vertici dello Ior Tulli e Cipriani sparano a zero sulla giustizia vaticana

Trump a vertici dell'industria auto : 'Costruite di più neGli Usa' : WASHINGTON - 'Voglio che costruiate milioni di auto in più negli Stati Uniti'. È il messaggio che Donald Trump ha inviato ai vertici dell'industria automobilistica...

Enav - il ministero chiede un taGlio dei compensi dei vertici : Il ministero dei Trasporti sollecita il management di Enav a un ' contenimento delle retribuzioni '. 'Pur apprezzando il tentativo di contenimento delle retribuzioni, si ritiene opportuno richiamare ...

Processo morti amianto - tutti assolti Gli ex vertici Olivetti : Il fatto non sussiste per i giudici del Tribunale di Torino che ribaltano in in appello la sentenza che aveva condannato 5 anni e 2 mesi sia l'ex presidente Carlo De Benedetti che suo fratello Franco ...

Deutsche Bank rischia taGlio rating S&P - incognite dopo cambio vertici : Deutsche Bank rischia il downgrade di S&P Global ratings, che ha messo sotto osservazione con implicazioni negative la valutazione sul debito di lungo termine del colosso bancario tedesco, pari ad "A-"...

ConsiGlio dei Ministri proroga i vertici di ARERA : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle funzioni dell'attuale collegio dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti , ARERA , . Il provvedimento si è reso ...

Scontro treni in PuGlia del 2016/ Chiesti 18 rinvii a giudizio : a processo i vertici di Ferrotramviaria : Disastro ferroviario in Puglia del 2016: la Procura di Trani ha chiesto in totale 18 rinvii a giudizio per l'incidente che costò la vita a 23 persone. A processo i vertici di Ferrotramviaria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Claudio BaGlioni al Festival di Sanremo 2019? Rimpatriata con Hunziker - Favino e i vertici Rai a Roma : In Rai si lavora al ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019? L'ipotesi è più che plausibile, considerato il sorprendente e più che positivo riscontro di pubblico e critica della prima edizione targata Baglioni lo scorso febbraio. E soprattutto considerata la mancanza di alternative valide all'orizzonte, visto che già quella di puntare sul cantautore Romano è stata una scommessa al buio, sebbene riuscitissima. Sin dall'indomani ...

Claudio BaGlioni - Hunziker - Favino e i vertici Rai pizzicati a cena insieme : Sanremo bis alle porte? : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Favino e i vertici Rai pizzicati a cena insieme. Sanremo bis per il trio? Michelle Hunziker, Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Mario Orfeo (Direttore Generale Rai), Angelo Teodoli e Claudio Fasulo (direttore e vice di Rai1): tutti riuniti in un ristorante romano, assieme, seduti allo stesso tavolo. Oltre ai suddetti, alla medesima […] L'articolo Claudio Baglioni, Hunziker, Favino e i vertici Rai ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : a Verona si sfidano i miGliori talenti del mondo. L’Italia vuole confermarsi ai vertici : Dall’1 al 9 aprile Verona ospiterà i Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma. Si tratta dell’evento internazionale più importante che si svolgerà in Italia in questa stagione. Sulle pedane del Cattolica Center si sfideranno oltre 1300 atleti provenienti da 112 nazioni per conquistare una medaglia iridata. Un torneo quindi fondamentale per scoprire quali saranno i talenti protagonisti del futuro della Scherma. Inoltre le gare dei Cadetti ...