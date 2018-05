Gli azzurri a caccia del bis : le quote di William Hill per Francia-Italia : Conquistato il Kybunpark di San Gallo, l’Italia volerà all’Allianz Riviera di Nizza: la nuova avversaria sarà la Francia. Per questa gara tra rivali storiche William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, fa pendere la bilancia a favore dei Bleus, bancati a 1.61. Il successo degli azzurri, invece, è in vetrina a 6.00, mentre la X si sgonfia e paga 3.60. Anche in occasione dell’incontro di domani sulla lavagna di William ...

Rugby – Italseven : Gli azzurri di Vilk per il Rovigo Festival : Selezione italiana Seven Maschile: gli azzurri per il Rovigo Rugby Festival Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei 12 atleti che prenderanno parte al “Rovigo Rugby Festival” in calendario dall’1 al 3 giugno a Rovigo. Gli azzurri, reduci dall’ottima prestazione al GPS7s di Mosca dove hanno conquistato il terzo posto nel torneo, sono inseriti nella Pool B con una selezione dei Dogi ...

Italia U20 - Gli azzurrini battono 27-26 la Scozia all’esordio nel Mondiale : Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia Under 20 al World Rugby U20 Championship Gli azzurrini all’esordio nel Mondiale di categoria hanno superato last minute 27-26 (bonus offensivo per la squadra di Roselli) i pari età della Scozia in un finale dal sapore thriller. La prima occasione del match capita sui piedi di Chapman, ma il numero 9 scozzese al 5’ non centra i pali su calcio piazzato da circa 40 metri. Il mediano di mischia ...

Sci d’erba - sono sette Gli azzurri che parteciperanno al secondo appuntamento FIS di Norkoepping : sette azzurri impegnati nel secondo appuntamento Fis del fine settimana sulla pista svedese di Norkoepping secondo appuntamento stagionale per lo sci d’erba sulla pista svedese di Norkoepping, dove sabato 2 e domenica 3 giugno si disputano due slalom sprint Fis validi anche per la Junior Cup, ai quali prenderanno parte in campo maschile i giovani Daniele Buio, Filippo Zamboni, Andrea Binelli, Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli, ...

Biathlon - il direttore tecnico deGli azzurri spiega : “squadre rinnovate per continuare a vincere” : Curtaz: “Squadre di Biathlon rinnovate per continuare la tradizione vincente degli ultimi anni” Le due medaglie olimpiche conquistate a PyeongChang 2018 i bronzi di Dominik Windisch nella sprint maschile e della staffetta mista con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno concluso un quadriennio ricco di soddisfazione per la squadra italiana, che ha archiviato la conquista della Coppa del mondo ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Le avversarie deGli azzurri : L’Italia del Calcio sarà impegnata ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia, in un girone a tre la cui vincente andrà direttamente in semifinale. Gli azzurri cercano la vittoria che manda dal 1997, ma negli ultimi anni sono comunque arrivate due medaglie d’argento, nel 2001 e nel 2009, quest’ultima in ...

Under 21 - Francia-Italia 1-1 : buona prova per Gli azzurrini : Una Italia Under 21 competitiva pareggia 1-1 a Besançon sul campo della Francia. Protagonista della partita è Christian Capone, che appena entrato, trova un gran goal. La squadra di Di Biagio era partita male nel primo tempo e passata in svantaggio con il goal di Moussa Dembelé, attaccante di qualità che già frequenta le coppe europee con il Celtic Glasgow. L'articolo Under 21, Francia-Italia 1-1: buona prova per gli azzurrini sembra essere il ...

Gli Azzurrini chiudono con un pari : L'Italia paga la consueta ingenuita' difensiva, soffre fisicita' e talento dei francesi, ma dopo mezz'ora in apnea , bravo Montipo', si rialza e porta via un pareggio che fa morale nell'ultima uscita ...

Calcio - amichevole Italia-Francia under 21 : Gli Azzurrini pareggiano per 1-1 - a segno Capone : Secondo incontro amichevole consecutivo per la nazionale under 21 di Calcio guidata da Luigi Di Biagio: gli Azzurrini, in quel di Besancon, hanno pareggiato per 1-1 contro i padroni di casa della Francia. Primo tempo tutto in favore dei transalpini, alla distanza, anche grazie ai cambi, sono venuti fuori Locatelli e compagni che sono riusciti a trovare il pari. Indicazioni positive per Di Biagio: c’è ancora molto però da lavorare in vista ...

Lotito si scaGlia contro l’Inter : “su De Vrij i nerazzurri non hanno avuto rispetto” : “De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori, ma l’allenatore ha totale libertà di scelta. L’Inter con più garbo e rispetto avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà psicologica il giocatore”. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ritirando la ‘castagna d’oro’ al Premio Calabrese in corso a Soriano nel Cimino. “Se il ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Giappone - le pagelle deGli azzurri. Brutta sconfitta per le ragazze di Mazzanti : Quinta sconfitta in sette partite per l’Italia di Volley femminile nella Nations League 2018: le azzurre sono state battute per 3-2 al termine di un match rocambolesco dal Giappone. La squadra di Mazzanti molto probabilmente dovrà dire addio alle chance di qualificazione alle Final Six. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle delle azzurre. PAOLA EGONU, voto 7: si accende ad intermittenza, ma quando lo fa è davvero ingiocabile ...

Atletica – Golden Gala Pietro Mennea - tutti Gli azzurri in gara nell’atteso evento romano : Da Filippo Tortu fino a Yohanes Chiapponelli, ecco tutti gli azzurri in gara al Golden Gala Pietro Mennea Emozionati, certo. Ma anche carichi, determinati, orgogliosi di far parte di un cast stellare. Ci saranno tante sfumature d’azzurro allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 31 maggio, per un Golden Gala Pietro Mennea che l’Atletica italiana vuole vivere da protagonista. La sfida più attesa è decollata mercoledì scorso da Savona ed è il nuovo ...

Niente allenamento per Gli azzurri : La Nazionale è di nuovo a Coverciano dopo la trasferta vittoriosa in Svizzera con l'Arabia Saudita contro cui ha debuttato da ct Roberto Mancini. Gli azzurri sono rientrati a Firenze in tarda ...

Il mercato deGli azzurri : Cristante vicino alla Roma - Belotti verso il MIlan : Roma - L'Italia non va ai Mondiali, ma il mercato degli azzurri è vivo, eccome. Al di là della prestazione di lunedì sera contro l'Arabia Saudita . Al centro dei discorsi è tornato Balotelli: 'Non si ...