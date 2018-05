Gli aumenti di Poste per pacchi e lettere scattano dal 3 luglio

Poste - rincari per pacchi e raccomandate : aumenti dal 3 luGlio : raccomandate, assicurate e pacchi costeranno di più. Poste italiane informa che dal 3 luglio scatterà l'aumento tariffario di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi....

Sfiorano il 10% Gli aumenti Vodafone su alcune offerte ricaricabili - in vigore da oggi : Scattano oggi le rimodulazioni relative ad alcune offerte ricaricabili Vodafone, che nella maggior parte dei casi Sfiorano il 10% di aumento. L'articolo Sfiorano il 10% gli aumenti Vodafone su alcune offerte ricaricabili, in vigore da oggi proviene da TuttoAndroid.

Ufficiali le rimodulazioni Vodafone dal 28 maggio : piani coinvolti e aumenti dettaGliati : Scattano ufficialmente oggi 28 maggio le rimodulazioni Vodafone che in tanti speravano di saltare dopo il passaggio alla fatturazione mensile stabilita per legge dalle autorità. In realtà il termine è giunti ieri 27 maggio, ma la sostanza non cambia, perché il caso dell'operatore in questione è decisamente unico nel suo genere se pensiamo che l'azienda ha deciso di adottare un approccio completamente diverso rispetto alla concorrenza. Proviamo ...

Dirigenti pubblici - nel contratto stop aGli aumenti in caso di troppe assenze : Anche per i Dirigenti di Stato ci saranno 'misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale'. Lo propone la bozza che domani l'Aran presenterà ai sindacati, in occasione del tavolo per ...

Benzina e diesel - continuano Gli aumenti e i prezzi vanno alle stelle : mai così alti dal 2014 : continuano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, con il petrolio Brent ormai sempre più vicino agli 80 dollari al barile spinto dalle tensioni su Venezuela e Iran (con l'aggiunta per i compratori...

NoiPA : quando arrivano i cedolini con Gli aumenti? Video : NoiPA ultime news: Per i dipendenti dei comparti Istruzione e Ricerca e Forze Armate, maggio 2018 è un mese davvero decisivo. Il cedolino con gli stipendi è stato erogato, ma la bella notizia è che arrivera' anche quello con gli arretrati tanto agognati. Dovrebbe inoltre essere gia' previsto il periodo in cui si potra' avere il compenso relativo gli aumenti. Vediamo di to le informazioni dettagliate a riguardo. NoiPA ultime news cedolini ...

Def - verso risoluzione condivisa su stop aGli aumenti Iva. In commissione sì di Lega e M5s - Pd astenuto e FI contraria : La commissione speciale della della Camera ha dato via libera al Documento di economia e finanza del governo Gentiloni. La relazione al documento presentata dalla relatrice Laura Castelli (M5S), che la prossima settimana sarà in aula, ha ottenuto il voto favorevole dei pentastellati e della Lega, mentre il Pd si è astenuto e Forza Italia ha votato contro. Tra i contenuti c’è, come primo punto fermo, la necessità di evitare gli aumenti ...

Aumenti dell'Iva - ecco quanto potrebbero costare alle famiGlie : Con le nuove aliquote, secondo le stime della Cgia, il conto sarebbe di 242 euro in più all'anno, mentre per Codacons si arriverebbe a mille.

Scuola - polemica suGli aumenti : la 'mancia' da 50 euro arriva solo a giugno : Dieci anni di attesa, per ottenere un aumento irrisorio. Una sorta di 'mancia' per oltre 1 milione e 200mila dipendenti del mondo della Scuola, che non arriverà neanche subito. La denuncia arriva direttamente dall'...

Def - Bankitalia : “Per evitare Gli aumenti Iva trovare nuove entrate o ridurre la spesa. No a ricorso al deficit” : I 12,4 miliardi necessari per evitare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia vanno trovati con nuove entrate o riduzioni di spesa. Non aumentando il deficit, perché è indispensabile continuare sulla strada della riduzione del debito. E non si devono toccare “le riforme pensionistiche introdotte nell’arco degli ultimi decenni”, su cui “poggia in larga misura” la sostenibilità del debito pubblico italiano che è ...

Def : Confartigianato Veneto - vanno scongiurati Gli aumenti Iva e accise (2) : (AdnKronos) - “La sterilizzazione dell’Iva è fondamentale per il rilancio del mercato interno - conclude Bonomo - che è l’obiettivo principale per garantire una ripresa seria al mondo della piccola impresa. Siamo infatti convinti che il nostro Paese non possa vivere di solo export. Soprattutto oggi

Def : Confartigianato Veneto - vanno scongiurati Gli aumenti Iva e accise : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - “vanno scongiurati gli aumenti IVA che sarebbero un macigno da oltre 31 miliardi di euro per centinaia di migliaia di imprese artigiane italiane”! L’Appello bipartisan a tutti i Partiti è di Agostino Bonomo, Presidente Confartigianato Imprese Veneto alla notizia dell'au

Carburanti - tornano Gli aumenti : Ripartono gli aumenti sulla rete Carburanti nazionale . Dopo una tregua di 9 giorni, infatti, si registra oggi il ritocco all'insù di Eni dei prezzi raccomandati di benzina e diesel , +1 cent, , ...