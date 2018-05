Gli anziani ancora al lavoro crescono in Italia e in Europa

Ospizi lager : sempre più anziani rischiano di finire come i malati psichiatrici prima della legge BasaGlia : “Il rischio dell’istituzionalizzazione è sempre presente, perché laddove ci sono persone deboli o indebolite dalla malattia, e persone forti che governano la situazione, facilmente si perdono di vista diritti e identità. Se oggi un rischio c’è, forse non è tanto nella psichiatria quanto nell’universo degli anziani“. E’ quanto dichiarato da Leo Nahon, medico settantenne che fino al 2015 è stato direttore della ...

Sondrio - truffe aGli anziani : «Mille insidie» : ... che ha sventagliato una serie incredibile di frodi telematiche che prendono 'nella rete' troppi over 65 stregati dal mondo di Facebook, facili prede di furti di identità, dello spam, del fishing, ...

Padova - Gli alunni indisciplinati mandati a lavorare alla casa di riposo per anziani : Basta con le note, le sospensioni, le penalizzazioni nei risultati. In una scuola nel Padovano si sperimentano punizioni alternative a chi accumula troppe note sul registro

Animali : incentivi per le adozioni da parte deGli anziani : Sostenere e promuovere l’adozione, da parte degli anziani, di pet da canili e gattili, attraverso incentivi sotto forma di detrazioni e deduzioni di spese veterinarie, riduzione dell’Iva sui farmaci veterinari e sulle prestazioni obbligatorie. E’ la proposta lanciata da Aisa (l’associazione di Federchimica che rappresenta le imprese della salute animale a livello nazionale) e Senior Italia Federanziani in occasione ...

Reggio Calabria - svuotavano conti correnti e libretti postali deGli anziani : arrestate 29 persone - 2 sono ex direttori banca : I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone, accusate di far parte di due distinti gruppi criminali ...

Sorpresa in Germania - le ferrovie tedesche assumono Gli anziani : Solo quest’anno le ferrovie federali tedesche (Deutsche Bahn) assumeranno 15mila addetti. Fino al 2021 altri 30-40mila. Un compito tutt’altro che facile in un paese con un tasso di disoccupazione ai minimi storici (5,3%) e con una popolazione sempre più vecchia. La crisi demografica colpisce anche la società ferroviaria. L’età media dei 326mila dip...

BOMBA D'ACQUA NEL PISANO : SALVATI DUE ANZIANI/ Video - maltempo : famiGlia sfollata a Siena : BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:12:00 GMT)

Aging - il business del futuro guarda aGli anziani : ...aziende di presentare i loro prodotti e servizi più innovativi - ha detto Mario Pesaresi della Fondazione Marche - Parteciperanno anche molte start up del settore Aging provenienti da tutto il mondo. ...

Padova : un milione di euro in più per Gli anziani che vivono soli (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Si tratta di un aumento consistente – continua l’assessora – Il massimo che potevamo applicare in questa situazione. L’assistenza domiciliare è una parte determinante di un sistema di supporto alla popolazione anziana che stiamo sviluppando anche su altri fronti. Allo sc

Padova : un milione di euro in più per Gli anziani che vivono soli (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra i servizi attivi del Comune di Padova rivolti agli anziani ci sono i pasti e la lavanderia a domicilio, la pulizia domiciliare straordinaria, il telesoccorso e il telecontrollo oltre alla telefonata amica che consente di mantenere il contatto con le persone in situazi

Padova : un milione di euro in più per Gli anziani che vivono soli : Padova, 8 mag. (AdnKronos) - Un milione di euro in più per gli anziani. Aumenta di 978.340,32 euro il budget per i servizi di assistenza domiciliare previsti dai Servizi Sociali del Comune di Padova per gli anziani che vivono soli. "I servizi domiciliari rivolti agli anziani hanno un’importanza stra

Padova : un milione di euro in più per Gli anziani che vivono soli : Padova, 8 mag. (AdnKronos) – Un milione di euro in più per gli anziani. Aumenta di 978.340,32 euro il budget per i servizi di assistenza domiciliare previsti dai Servizi Sociali del Comune di Padova per gli anziani che vivono soli. “I servizi domiciliari rivolti agli anziani hanno un’importanza strategica per noi ‘ spiega l’assessora Marta Nalin ‘ L’obiettivo da una parte è quello di consentire alla ...

Nichelino. Coppia avvicina Gli anziani per derubarli : Nel Gruppo Social “Sei di Nichelino Se…” l’utente Francesca C. denuncia la presenza di una Coppia che prende di mira

Gli anziani : «Non ci piaci - sei nera» E per l'infermiera niente contratto : Tiziana Paolocci È madre di due bambini, lavora per necessità, ma ha la «colpa» di avere la pelle nera. E non conta che svolga bene i suoi compiti, che sia affidabile, seria e umana. Fatima Sy, ...