Giulia Provvedi e Gollini | la vacanza è «a luci rosse» | le foto hot su Instagram

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini vacanze relax in Messico : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini condividon il loro soggiorno in Messico su “Instagram”. Ma anche escursioni e serate a base di cibo e buona musica… con l’immancabile sombrero in testa e un tocco di sana follia. E tutto procede a gonfie vele. Lei non fa che ripetere “Ti amo” e lui la stringe forte a sé. Allegri e spensierati si godono il sole, l’amore e la bellezza del luogo. E se di giorno si ...

Gollini e Giulia Provvedi sempre più affiatati - i piccioncini in Messico per delle vacanze… sexy! [FOTO E VIDEO] : Giulia Provvedi de Le Donatella in Messico con il fidanzato Pierluigi Gollini, la coppia spensierata sulle spiagge dorate della località vacanziera Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, fidanzati da qualche mese, volano oltreoceano. I due piccioncini sono in questo momento in Messico dove si stanno godendo una vacanza ristoratrice. La bella Giulia si mostra in pose sensuali nel residence dove alloggia insieme al portiere dell’Atalanta in ...

Atalanta - Gollini-Giulia Provvedi : la vacanza è hot - scatto ad alto tasso erotico [FOTO] : 1/17 ...

Fabrizio Corona : le confessioni sul carcere - il figlio e Giulia Provvedi! : Dopo due anni di silenzio Fabrizio Corona decide di mettersi a nudo e racconta l’inferno vissuto durante questa triste vicenda giudiziaria che lo ha messo in ginocchio. Il dolore vissuto quando è stato portato via sotto gli occhi del figlio Carlos e la fine della relazione con Silvia Provvedi non hanno però cancellato quella “fame di vita” che ha sentito subito dopo essere uscito dal carcere! Ecco i dettagli! Fabrizio Corona definisce la sua ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Giulia li difende a spada tratta a Mattino 5 : "Io so la verità" - ma qual è? : Polemiche oggi a Mattino 5 sulla coppia formata da Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ma a difenderli a spada tratta c'è ancora la gemella Giulia: lei conosce la verità ma qual è?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:19:00 GMT)

Corona e Silvia stanno insieme? Parla la gemella Giulia Provvedi : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno ancora insieme? La rivelazione della gemella Giulia Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno ancora insieme? Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di chiedere notizie al riguardo a Giulia Provvedi, ospite a Mattino 5. La giovane ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione precisa. Ma mentre rivelava di non […] L'articolo Corona e Silvia stanno insieme? Parla la gemella Giulia Provvedi ...

Giulia Provvedi la crisi tra Silvia e Corona non è per colpa di Belen : Giulia Provvedi la sorella di Silvia ospite di “Mattino Cinque” ha raccontato: «La crisi non era assolutamente inerente a quella vicenda e cioè l’incontro tra Fabrizio Corona e Belen che c’è stato qualche giorno fa. Ci sono stati altri problemi, altri motivi che mia sorella stessa ha già spiegato. Le storie bisogna viverle, c’erano altri problemi, la crisi era dovuta ad altro». Tra gli altri motivi, la gelosia di Fabrizio: la stessa Federica ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Giulia rivela : "Lui troppo geloso" - sintomo di amore folle? : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi alle prese con i problemi di gelosia? La Donatella Giulia rivela: "Lui troppo geloso" ma per lei è solo sintomo di amore folle, questo sistemerà le cose?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:40:00 GMT)

Gf - Giulia Provvedi prende in giro Patrizia e Luigi : "Se oggi i playboy sono Favoloso - qualcosa è andato storto" : L'ingresso nella casa del Gf Nip di Patrizia Bonetti ha fatto parecchio discutere sia dentro che fuori dalla Casa più spiata d'Italia. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, hanno ...

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / Belen Rodriguez non c’entra : lei allontana il gossip con la sorella Giulia : SILVIA PROVVEDI furiosa per gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, di FABRIZIO CORONA "avvinghiato" alla sua ex Belen Rodriguez. “Trovo poco buon gusto in queste foto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:50:00 GMT)

LE DONATELLA - SILVIA E Giulia Provvedi / La coppia ha già trionfato a L'Isola dei Famosi (Dance Dance Dance) : SILVIA e GIULIA PROVVEDI, Le DONATELLA, vivono due situazioni d’amore differenti. Dai festeggiamenti della bionda per il compleanno del suo Pierluigi alle paure di SILVIA per Fabrizio.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi / La coppia finalista nel talent show di Fox Life (Dance Dance Dance) : Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella, vivono due situazioni d’amore differenti. Dai festeggiamenti della bionda per il compleanno del suo Pierluigi alle paure di Silvia per Fabrizio.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:06:00 GMT)