Giulia Grillo | un medico legale alla Salute

Giulia Grillo - medico legale fedelissima di Di Maio - è il nuovo ministro della Salute : Giulia Grillo è il nuovo ministro della Salute nel neonato governo Conte. Siciliana, classe '75, professione medico legale, nel 2013 entra a Montecitorio con il M5S e siede in Commissione Affari...

Governo - Giulia Grillo (M5s) : “Fiduciosa per il nuovo esecutivo. Il contratto? Entro la fine della settimana” : “Stiamo lavorando giorno e notte per scrivere un contratto di Governo per i cittadini. Di Maio e Salvini? Posso dire che al netto delle differenze vi sono tanti punti in comune”. Sono le parole di Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, interrogata sul tentativo di accordo tra Lega e grillini. “La tempistica? Non mi fate dire una data ma penso che in settimana ci siano tutti gli elementi per chiudere” ha ...

M5S - Giulia Grillo : 'Non volevamo parricidio ma armistizio' : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti. Non è un ...

Governo - Giulia Grillo : "Non esiste appoggio di FI - con la Lega abbiamo i numeri" : La capogruppo del M5s alla Camera parla a Omnibus: "Forno con il centrodestra chiuso? Non è mai stato aperto", e gela Salvini: "Non decide lui su incarico". "Ipotesi Fico? suggestiva ma non accadrà" ...