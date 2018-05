Giro in Rai | i numeri non premiano gli sforzi

Laura Betto/ Giro d'Italia 2018 - il volto di Rai 2 regina dei social : "Corsa pazzesca - #amoreinfinito" : Laura Betto è il volto di Rai 2 per il Giro d'Italia, al timone de "La grande corsa": modella, attrice ed ex ciclista, ecco le sue parole sul rush finale(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:29:00 GMT)

Diretta RaiPlay del Giro d’Italia 2018 del 25 maggio - link streaming via app e computer con la cima Coppi : Per gli appassionati di ciclismo la Diretta RaiPlay del Giro d'Italia con la diciannovesima tappa di oggi 25 maggio è davvero imperdibile per almeno due motivi. Intanto la carovana rosa giungerà sulla ben nota cima Coppi e soprattutto la sfida odierna potrebbe segnare uno stravolgimento della classifica generale, soprattutto nelle prime tre posizioni. Nella tappa di ieri con arrivo a Prato Nevoso, la maglia rosa Simon Yates ha avuto qualche ...

DIRETTA - ZONCOLAN/ Giro d'Italia 2018 : streaming video Rai. Conti 1° sul Passo Duron - ora discesa (14^ tappa) : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 14^ tappa San Vito-ZONCOLAN: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile sullo ZONCOLAN (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:59:00 GMT)

Giro d’Italia – Dolori e fastidi per Froome - il retroscena svelato da Brailsford è sorprendente : “gli abbiamo detto di ritirarsi” : Il team manager del team Sky ha svelato come la squadra abbia proposto a Froome di ritirarsi dal Giro per alcuni fastidiosi Dolori Il Giro d’Italia entra finalmente nel vivo, lo Zoncolan in programma oggi metterà a dura prova i ciclisti rivoluzionando certamente la classifica generale. Simon Yates ha intenzione di tenersi stretta la maglia rosa, ma non sarà facile contro un gruppo di avversari determinati a compiere proprio in questa tappa ...

Finalmente Mohoric! Il ciclista della Bahrain Merida centra il primo successo al Giro d’Italia : Matej Mohoric vince la decima tappa del Giro d’Italia: battuti Denz e Bennett a Gualdo Tadino Matej Mohoric è tornato a vincere una corsa in un grande Giro dopo il successo ottenuto alla Vuelta di Spagna centrando il primo trionfo al Giro d’Italia. Nico Denz dell’Ag2R La Mondiale ha fallito l’occasione di ottenere la prima vittoria al debutto nella corsa rosa. Doveva essere una tappa tranquilla ma sin dai primissimi ...

Giro d'Italia : interrogazione del Senatore PD Magorno sulla telecronaca RaiSport della 7ª tappa in Calabria : ... sulla base del contratto di servizio in essere con Rai-Sport, per riparare nei confronti del territorio calabrese in oggetto a tutela della sua dignità a della sua economia in considerazione della ...

