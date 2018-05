Giovedi 31 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Paterno - il film HBO con Al Pacino giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD : giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD va in onda Paterno, il film prodotto da HBO ed interpretato da Al Pacino che racconta le vicende che hanno screditato Joe Paterno

Programmi TV di stasera - giovedì 31 maggio 2018. Su Rai3 ‘Speciale ½ h in più’ con Lucia Annunziata : Lucia Annunziata Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Trama: Lorenzo, pronto a cambiare le cose, è arrivato a chiedere una raccomandazione a Massimo per ottenere il posto in un ufficio dove può prendere decisioni più importanti. Massimo è combattuto se aiutarlo o meno. Il procuratore Costa intanto, ...

Vuoi scommettere? – Terza puntata di giovedì 31 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Rai 1 a Canale 5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi […] L'articolo Vuoi scommettere? – Terza puntata di giovedì 31 ...

Roland Garros 2018 - il programma di giovedì 31 maggio : gli orari delle partite e come vederle in tv : Quinta giornata di gare al Roland Garros 2018. Domani (giovedì 31 maggio) proseguiteranno gli incontri del secondo round. In campo ritroveremo i numeri uno del mondo, al maschile Rafael Nadal affronterà Guido Pella, mentre in campo femminile Simona Halep sfiderà la statunitense Taylor Townsend. Spazio poi anche a Marin Cilic, Juan Martin Del Potro e Garbiñe Muguruza. Per quanto riguarda gli italiani grande attesta per Fabio Fognini che ...

Anticipazioni Vuoi Scommettere - gli ospiti di giovedì 31 maggio : Svelati i nomi degli ospiti della quarta puntata di Vuoi Scommettere, il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la complicità della figlia Aurora Ramazzotti Terzo appuntamento con Vuoi Scommettere, lo show del giovedì sera di Canale 5 condotto con grande successo da Michelle Hunziker con la partecipazione straordinaria di Aurora Ramazzotti. Ecco gli ospiti e le Anticipazioni della puntata di giovedì 31 maggio 2018. Vuoi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 31 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 31 maggio 2018: Andrea (Davide Devenuto) si chiede come poter affrontare Alice (Fabiola Balestriere), mentre Elena (Valentina Pace) farà i conti con se stessa e prenderà un’importante decisione… La rabbia di Alberto (Maurizio Aiello) verso Veronica (Caterina Vertova) continua a crescere, intanto i tagli al personale dei cantieri cominciano nel malcontento generale… Superato non ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 31 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 31 maggio 2018: Raimundo Ulloa vieta a Prudencio Ortega di informare Donna Francisca circa l’operato di Carmelo Leal… Il comportamento di Prudencio inizia a destare sospetti in Raimundo… Candela appare sempre più stanca ed esasperata per via dell’ossessione di vendetta di Severo nei confronti della Montenegro, e non vede l’ora di lasciare Puente Viejo… Da non ...

CONCORSO 'ROFFI' " Giovedì 31 maggio alle 20 - 30 al Centro Sociale Rivana Garden in via G. Pesci : Le premiazioni del 21° 'CONCORSO letterario Mario Roffi in dialetto e vernacoli provinciali' 30-05-2018 / Giorno per giorno Giovedì 31 maggio 2018 alle 20.30 il Teatro del Centro di Promozione Sociale ...

Le previsioni meteo per domani - giovedì 31 maggio : Dove pioverà e dove no, insomma, visto che ci interessa soprattutto quello The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 31 maggio appeared first on Il Post.

Giovedì 31 maggio la Giornata Mondiale senza Tabacco : Appuntamento Giovedì 31 maggio al teatro Trieste 34, in via Trieste 34 a Piacenza, con due spettacoli dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30.

La commedia “Fighi - marit e mighjer!” tutta da ridere giovedì 31 maggio a Castellaneta : Castellaneta. “Fighi, marit e mighjer!”: è questo il titolo dell’ultima commedia in vernacolo scritta e diretta da Piero Giandomenico, che

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 30 e giovedì 31 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 30 e giovedì 31 maggio 2018: Bill (Don Diamont) non può che ammettere di fronte a Brooke (Katherine Kelly Lang) tutta la verità sulle sue dimissioni dalla Spencer Publications e sulla storia dell’incendio che ha devastato la Spectra. La reazione della Logan è di netta condanna… Liam (Scott Clifton) è ormai deciso a distruggere suo padre, nonostante i tentativi di mediazione da parte di ...

Gastronomia. Da giovedì 31 maggio torna la "Cozza di Cervia" con musica - spettacoli e mercatini : Martedì 29 maggio 2018 - Cervia Fino al 3 giugno Da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno torna il gustoso appuntamento con 'La Cozza di Cervia in Festa' sul Borgomarina e in tutto il centro di Cervia.

Privacy : giovedì 31 maggio convegno alla Camera con Soro e Rosato : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – giovedì 31 maggio, alle ore 16,30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolge il convegno “La dimensione europea della Privacy: tutele rafforzate, accountability e sfide globali”. Saluti introduttivi del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Interviene, tra gli altri, Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati personali. L’appuntamento viene ...